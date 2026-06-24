Opasan otpad u Poznanovcu stoji i dalje. U srijedu je stigla samo jedna ponuda za sanaciju

Već predugo čekamo na sanaciju nelegalno odbačenog otpada u našem Poznanovcu, sve ide jako sporo, presporo, i nije nam jasno zašto. Vlasti nam navode niz prepreka za sanaciju, za koje su znali i prije, zašto ih tad nisu i rješavali, ogorčeno za 24sata kažu žene iz udruge "Jana" u Poznanovcu, malom mjestu u Općini Bedekovčina, u kojem je godinama, kao i u Gospiću te drugdje po Hrvatskoj, ilegalno taložen opasan i neopasan otpad. Čak 13.200 tona.

24sata Žene iz Udruge žena 'Jana' su Ponos Hrvatske zbog svoje borbe za okoliš | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Još je u veljači prošle godine zbog toga privedeno troje hrvatskih državljana i osumnjičena jedna tvrtka - sumnjiči ih se da su uvezli oko 13 tisuća tona plastičnog otpada, od kojih je četiri i pol tisuće tona opasna otpadna plastika iz Slovenije. Za sanaciju je predviđeno oko osam milijuna eura.

Da nešto nije u redu na području bivše tvornice za preradu kože INKOP, građani Poznanovca upozoravaju godinama, a žene udruge "Jana" su zbog svoje ekološke borbe postale i naš Ponos Hrvatske. One su hrvatske Erin Brockovich. Prije šest godina je u mjestu održan prvi prosvjed, no pomaka nabolje nije bilo. U međuvremenu su ljudi umirali od karcinoma, mladi i stari.

- Samo u mom najbližem susjedstvu od petnaest kuća, u svega tri nema, odnosno nije bilo oboljelih i preminulih od neke vrste karcinoma. Sve te ljude znam, neki su mi i rodbina. Radila sam 43 godine kao medicinska sestra u našem domu zdravlja, neke od tih, mladih oboljelih ljudi, sam vagala kao dojenčad, cijepila ih protiv zaraznih bolesti, mjerila im težinu, pratila kroz djetinjstvo i kasnije u odrasloj dobi, a neke sam, nažalost, pratila do prerane smrti. Ima i novih oboljelih, starih i mladih. U jednoj od kuća od karcinoma boluju i otac i kći..., ogorčeno će Jasna Ocvirek iz Udruge "Jana". Nema toga što dosad ove hrabre i uporne žene nisu napravile, i institucija kojima se nisu obratile - od općine, preko različitih inspekcija, županije, države...

Reportaža o otpadu u Poznanovcu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- I nakon što je priča napokon pokrenuta s mrtve točke, nakon što se sve doznalo i pokrenulo, otpad je i dalje tu, pored naših kuća. Što je u zraku, u vodi, tlu - mi to ne znamo. Bojimo se za svoje zdravlje, jer taj se otpad otapa, ne znamo što i koliko odlazi u okoliš, kaže Ocvirek. Nisu im, kaže, predočeni nikakvi službeni pokazatelji mjerenja kakvoće tla i zraka, vode.

- Samo da napokon krene čišćenje, zaključuje.

Kako stoji u odgovoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 24sata, upravo je jučer istekao rok za dostavu ponuda za uklanjanje i zbrinjavanje odnosno oporabu nepropisno odloženog otpada na lokacijama u Poznanovcu. Zaprimljena je jedna ponuda.

"Stručno povjerenstvo detaljno će pregledati i ocijeniti dostavljenu dokumentaciju, nakon čega će se, sukladno propisima o javnoj nabavi, donijeti odgovarajuća odluka", odgovara Fond. Kako napominju, na dvije lokacije u Poznanovcu planira se ukloniti oko 13.200 tona neopasnog i opasnog otpada, koji uključuje otpadnu plastiku, otpadni ambalažni otpad, gume, ali i otpad nastao mehaničkom obradom, koji može sadržavati i opasne sastojke.

24sata Žene iz Udruge žena 'Jana' su Ponos Hrvatske zbog svoje borbe za okoliš | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"S obzirom na količinu, sastav otpada i zahtjevne uvjete njegova zbrinjavanja, provedena su dodatna laboratorijska ispitivanja kako bi se preciznije utvrdila fizikalno-kemijska svojstva otpada nužna za njegovo zbrinjavanja ili oporabu. Dobiveni rezultati korišteni su kao podloga za izradu tehničke dokumentacije i definiranje uvjeta nabave", odgovara Fond. Ne odgovaraju na pitanje što su pokazala mjerenja na terenu, i jesu li tlo i voda, zrak zagađeni. Pitali smo i kad će sanacija početi i kad završiti te na koji će način i gdje otpad biti zbrinut. Kako smo konstatirali u upitu, građani Poznanovca su jako zabrinuti zbog otegnutog procesa, budući da je sanacija trebala početi već prošle jeseni, uz pitanje imaju li građani razloga za zabrinutost zbog odgode, odnosno zbog zagađenosti?

Poznanovec: Uskladišteni otrovni otpad za koji se čeka sanacija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Sam postupak je krajem veljače objavljen u EOJN-u i Službenom listu Europske unije, a njime je obuhvaćen cjelokupan proces sanacije - od utovara i vaganja otpada na lokaciji, preko njegova prijevoza u zatvorenim transportnim sredstvima do ovlaštenih postrojenja, pa sve do oporabe ili konačnog zbrinjavanja. Nastavno, isto podrazumijeva i da će se poduzeti sve mjere zaštite kako bi se sanacija provela na siguran način", odgovara Fond.

Reportaža o otpadu u Poznanovcu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na kraju dodaju: "Podsjećamo kako su na lokacijama u Poznanovcu, Gospiću, Samoboru, Pazinu, Benkovcu i Lovincu tijekom godina nepropisno odlagane različite vrste otpada, što je predstavljalo potencijalni rizik za okoliš i zdravlje ljudi. Kako bi se omogućilo sustavno i učinkovito rješavanje ovog problema, Vlada Republike Hrvatske je, na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, navedene lokacije uvrstila u Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Time su stvoreni preduvjeti da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preuzme operativnu provedbu projekata sanacije i osigura njihovu kvalitetnu realizaciju".

- Bilo je rečeno da će sanacija početi prošle jeseni, nije još...konstatira Jasna Ocvirek.

Zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša je ovoga svibnja najavio da će se najesen pokrenuti radovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu, te prve faze od ukupno tri u Gospiću, koja bi trebala završiti u proljeće 2027. Do kraja te godine bi i Poznanovec, rekao je, trebao biti čist.