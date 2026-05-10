Na proljeće 2027. će biti gotova prva faza sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću

Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša najavio je da će se najesen pokrenuti radovi sanacije nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu, te prve faze od ukupno tri u Gospiću, koja bi trebala završiti u proljeće 2027. godine.

"Gospić je specifična, kompleksna situacija koja je potpuno različita od svih drugih lokacija onečišćenih nezakonito odloženim otpadom", istaknuo je Budiša u razgovoru za Hinu.

Ipak, stanovnicima Gospića i Like poslao je umirujuću poruku.

Na pitanje može li sa sigurnošću reći da taj otpad, nezakonito odložen na lokaciji bivšeg PPK Velebit, nije onečistio podzemne vode koje se koriste za potrošnju, kako tvrde neki saborski zastupnici, Budiša kaže da su izjave nekih od zastupnika "potpuno neosnovane, netočne i neodgovorne" prema ljudima s tog područja koje se bezrazložno plaši, zato što postoje kontrole kvalitete pitke vode koju piju građani Gospića i Like.

Postoje kaže i ispitivanja površinskih voda koje provodi Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" te ispitivanje kvalitete zraka koje se provodi sezonski.

"I sva ta ispitivanja pokazuju da nema prekoračenja mjernih parametara. Da postoje bilo kakva prekoračenja, nadležne državne institucije na to bi upozorile. A što se događa u samom podzemlju ispod odlagališta to ćemo znati po završetku istražnih radnji koje provodi USKOK, odnosno DORH kada ti podaci budu javni", poručio je Budiša.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Izazov će biti izvući rasuti otpad iz silosa

Rekao je da u Fondu trenutno imaju otvorene postupke javne nabave za prvu fazu sanacije za Gospić za koju rok istječe krajem svibnja kada će Fond otvarati ponude. Radi se o opasnoj plastici uz sam silos, u količini od oko tri i pol tisuće tona. Procijenjena vrijednost javne nabave je 2,1 milijuna eura bez PDV-a. Rok da se sav taj otpad ukloni je šest mjeseci od dana potpisivanja ugovora, pa Budiša očekuje da će se s prvom fazom sanacije krenuti najesen i da u proljeće sljedeće godine završi, ukoliko se postupci javne nabave završe prema planiranoj dinamici.

Istovremeno će, kaže, pokrenuti drugu fazu sanacije u Gospiću koja predviđa sanaciju vreća u zatvorenom prostoru u silosima i oko njega. Državni inspektorat (DIRH) je naložio tvrtki u stečaju Tipos Resursi, koja je tamo nezakonito skladištila i zakopavala otpad, da sanira tu lokaciju i taj DIRH-ov uvjet istječe krajem ovoga mjeseca.

Budiša ne očekuje da će ta tvrtka to sanirati pa će Fond preuzeti i taj dio sanacije. Do kraja godine bi trebali imati plan sanacije za ostale faze koji im je, kaže, potreban zbog kompleksne situacije vezano uz sastav otpada, količine i mjesta skladištenja. Naime, pronađen je otpad i u rasutom stanju i u silosima te će predstavljati izazov kako ga izvući na površinu. "To će možda biti najizazovniji dio sanacije u Gospiću", smatra Budiša.

Treća faza sanacije u Gospiću je vezana za zakopani otpad. Pokrenut će je kada im budu poznati svi podaci o zakopanom otpadu. Sada tamo idu s privremenim rješenjem. Površina na kojoj se nalazi zakopani otpad prekrit će se s vodonepropusnom folijom kako ne bi došlo do procjeđivanja oborinskih voda kroz otpad i potencijalne kontaminacije tla i podzemnih voda.

Između 30.000 i 40.000 tona zakopanog otpada

Budiša ističe kako je DORH tu radio opsežne istražne radnje, a Fond je u suradnji s njima i DIRH-om obišao lokacije, te imaju i vlastite procjene o količinama i sastavu tog otpada.

"Po našoj gruboj procjeni radi se o 1,5 hektara površine gdje se nalazi otpad, visina tog nasipa je četiri do pet metara. Pretpostavljamo da je od 30 do 40 posto u ukupnoj toj masi otpada. To znači da tu može biti između 30.000 i 40.000 tona zakopanog otpada uključujući i dio onečišćene zemlje. Vizualno je uočljivo da ima glomaznog, građevinskog i medicinskog otpada", kaže Budiša.

Najavio je da će Fond raditi i na tome da nađe trajno rješenje za taj zakopani otpad. Jedna od opcija je da se taj otpad, ukoliko je uopće moguće, razdvoji od zemlje te odloži i/ili da se obradi u energanama.

Slaže se da će možda proći i nekoliko godina da se sav taj otpad riješi.

"Krivi je dojam da mi u Fondu i u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije možemo preko noći nešto napraviti. Ne možemo, jer slijedimo proceduru i zakon - od osiguravanja sredstava u financijskom planu, plana nabave, pripremnih radnji, podloga, procesa javne nabave, evaluacije postupka nabave itd. Sve to zahtijeva određeno vrijeme. Hoćemo biti sigurni da smo sve to dobro napravili, da nema nikakvih 'repova' nakon toga", objasnio je Budiša.

Naglasio je kako Fond i Ministarstvo sve rade transparentno jer je to jako bitno zbog povjerenja javnosti.

Najesen kreće sanacija u Poznanovcu, krajem godine u Samoboru

Budiša očekuje da će najesen krenuti i radovi na sanaciji nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu u Bedekovčini. Postupak javne nabave bit će završen 26. svibnja, kada će otvoriti ponude. Do kraja 2027. Poznanovec bi trebao biti čist. Tamo je oko 13.200 tona pretežito neopasnog otpada na dvije lokacije. Vrijednost javne nabave je oko 7,4 milijuna eura bez PDV-a.

Ovaj tjedan Fond je objavio i otvoreni postupak javne nabave za lokaciju nezakonito odloženog otpada u Samoboru. Očekuju da će do kraja godine imati izvođača radova te da će radovi krenuti krajem ove ili početkom sljedeće godine i biti će završeni kroz 12 mjeseci. Radi se o pretežito neopasnom otpadu.

Za Pazin kaže da je "nešto složenija situacija" jer se radi o otpadu koji je neopasan, ali se nalazi u zatvorenoj, djelomično urušenoj hali, te im je to malo odužilo izradu plana sanacije. Izvođač radova trebao bi se znati do kraja ove godine, a sanacija bi trebala trajati osam mjeseci.

Budiša najavljuje da će Fond sljedeće godine krenuti u proceduru sanacije nezakonito odloženog otpada u Benkovcu i Lovincu. Za Benkovac je rekao da je i na toj lokaciji USKOK-ova istraga te se nisu stekli svi uvjeti da Fond krene s projektom sanacije. A za Lovinac su im otprilike poznate količine otpada te rade na procjeni količina i vrsta otpada, zasad znaju da su tamo otpadne gume, plastika i tekstil.

Osim ove četiri lokacije na kojima su, kaže Budiša, aktivno radili cijelo vrijeme, rade i na čak pet sanacija "crnih točaka".

Dugi Rat, bivša tvornica Salonit….

Za sanaciju tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura Dugi Rat rekao je da su završeni geodetski i geotehnički istražni radovi te je izrađena studija vjetrovalne klime i u pripremi je odluka o daljnjim aktivnostima na sanaciji. Za sanaciju obalnog dijela Kosice, koja je ostatak onečišćenja bivše tvornice Salonit, prije 15-ak dana potpisan je ugovor i radovi su krenuli. Na odlagalištu šljake u Kaštelanskom zaljevu završeni su istražni radovi i sada se čekaju laboratorijske analize, bilo je uključeno i Svjetsko udruženje za atomsku energiju te je ustanovljeno da nema opasnosti od ionizirajućeg zračenja. Sanacija je planirana od 2027. do 2029.

Za sanaciju "crnog brda" u Biljanima Donjim Budiša kaže da ide odlično te da je s te lokacije odvezeno 80.000 tona otpadne troske i gotovo isto toliko obrađeno, a od toga je oko 75.000 tona predano u građevinsku industriju za cestogradnju.

Za jamu Sovjak rekao je da su nažalost zbog ozbiljnog kašnjenja u sanaciji i postupanja EPPO-a morali raskinuti ugovor s izvođačem te rade pripremu da ove godine naprave dokumentaciju kako bi eventualno sljedeće godine počeli s nastavkom sanacije. Nadaju se i osiguranju novca iz EU fondova za tu sanaciju.

Razgovarala: Marina Bujan