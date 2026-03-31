Opasan pronalazak u Puli: Netko je ostavio dvije ručne bombe u strujnom ormariću

Pulska policija priopćila je kako su u strujnom ormariću jedne zgrade u Puli pronašli dvije ručne bombe. Dojavu o pronalasku zaprimili su 30. ožujka oko 11.40 sati, nakon čega su na teren odmah izašli djelatnici protueksplozijske zaštite koji su bombe izuzeli i osigurali mjesto događaja.

Povodom ovog pronalaska, Policijska uprava istarska uputila je javni poziv građanima da prestanu ostavljati oružje i eksplozivna sredstva na javnim površinama, u prirodi ili na drugim dostupnim mjestima, jer takvi postupci izravno ugrožavaju sigurnost ostalih građana.

Policija podsjeća da se svo nedozvoljeno oružje, a posebno ono zakonom zabranjeno poput automatskih pušaka, vojnih projektila i eksplozivnog streljiva, može predati bez straha od prekršajnih ili kaznenih sankcija. Ova mogućnost dio je trajne akcije Manje oružja, manje tragedija.

Građani koji posjeduju takva sredstva ne smiju ih sami donositi u policijske postaje. Umjesto toga, potrebno je nazvati broj 192 ili najbližu policijsku postaju, nakon čega će stručni policijski službenici doći na kućnu adresu i preuzeti oružje na siguran način.