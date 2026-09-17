Opasna otrovna riba stigla i do Rijeke: Ulovili veliki primjerak!

Iznimno otrovna i invazivna srebrnopruga napuhača ulovljena je i u Rijeci. Riječki ribolovac Dražen Puškaš izvukao je primjerak težak oko 1,5 kilograma dok je s obale pokušavao uloviti strijelke. Kako piše Novi list, Puškaš je u ribolov krenuo oko 18 sati, a nakon 45 minuta bez uspjeha odlučio je površinske varalice zamijeniti jigom od 40 grama. Nakon nekoliko zabačaja osjetio je težinu na štapu te isprva pomislio da je varalica zapela za dno.

Kada je počeo povlačiti, shvatio je da ipak nešto izvlači. Tek kada se ulov približio površini, postalo mu je jasno da je riječ o ribi koju dotad nije vidio.

- U prvi mah sam pomislio da je neki ugor, ali onda sam vidio da ima sive točke po leđima. Obično imam praksu da ribe koje ne poznam ne diram rukama. Tako sam i ovu uhvatio hvataljkama da skinem jig, ispričao je Puškaš.

Ribu je fotografirao i pokušao utvrditi o kojoj je vrsti riječ. Pretragom je otkrio da je ulovio srebrnoprugu napuhaču, invazivnu vrstu koja se posljednjih godina pojavljuje u Jadranu. Umjesto da je vrati u more, dogovorio je da primjerak preuzme Prirodoslovni muzej u Rijeci.

Srebrnopruga napuhača poznata je i kao fugu, a riječ je o vrsti koja sadrži tetrodotoksin, iznimno snažan neurotoksin. Najveće koncentracije nalaze se u pojedinim organima, ali otrov može biti prisutan i u koži i mišićnom tkivu. Konzumacija može izazvati teško trovanje, paralizu mišića, probleme s disanjem, a u najtežim slučajevima i smrt.

Vrsta je u Sredozemlje stigla iz Crvenog mora preko Sueskog kanala, a posljednjih godina sve se češće bilježi i u Jadranu. Istraživanje objavljeno ove godine zabilježilo je pet novih nalaza duž istočne obale Jadrana tijekom svega nekoliko proljetnih tjedana, što upućuje na njezino daljnje širenje.

Osim otrovnosti, srebrnopruga napuhača ima iznimno snažne zube kojima može oštetiti ribolovni pribor i mreže. Zbog toga njezino širenje predstavlja problem i za ribare, ali i potencijalnu prijetnju morskom ekosustavu.