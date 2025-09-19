Opasni kriminalac pobjegao je iz kućnog pritvora u Beogradu: 'Skinuo je nanogicu pa nestao'

Za Cetinjaninom Filipom Ivanovićem (33) raspisana je međunarodna tjeralica nakon što je 4. prosinca 2024. pobjegao iz kućnog pritvora u Beogradu te nasilno uklonio elektronički nadzor. U Srbiji mu se sudi zbog pomaganja Lazaru Tejiću nakon ubojstva Bojana Mirkovića u naselju Belvil, dok ga Crna Gora traži zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo stvaranja kriminalne organizacije te kao supočinitelja ubojstva i teškog ubojstva, piše Blic.

Iz Uprave policije Crne Gore priopćili su da je Generalni sekretarijat Interpola u Lyonu objavio međunarodnu tjeralicu za Ivanovićem, koji se potražuje radi vođenja postupka pred Višim sudom u Podgorici.

- U evidenciji Uprave policije Crne Gore vodi se kao član jedne organizirane kriminalne grupe, a za njega je bilo predviđeno izručenje nakon završetka postupka u Srbiji - naveli su iz Uprave.

Pokidao nanogicu

Ivanović je prethodno uhićen u Srbiji 25. studenoga 2020. zbog sumnje da je počinio teško ubojstvo. Dana 4. prosinca 2024. pobjegao je iz kućnog pritvora i tom prilikom nasilno uklonio elektronički nadzor. Crnogorska i srpska policija razmjenjuju podatke i informacije kako bi locirale i privele Ivanovića, za kojim je na snazi međunarodna tjeralica koju je raspisao Interpol Podgorica.

- Uprava policije apelira na građane da, ukoliko primijete ovo lice, odmah obavijeste policiju pozivom na 122, u najbližoj postaji ili na drugi način - stoji u priopćenju.

Foto: Interpol

Ivanović je, prema neslužbenim informacijama, 4. prosinca izašao u redovitu šetnju i više se nije vratio. Ubrzo nakon toga izgubio se signal elektroničkog nadzora. Sljedećeg dana povjerenik je došao u stan u kojem je Ivanović bio u kućnom pritvoru i pronašao pokidanu nanogicu. Sustav je osmišljen tako da se svako oštećenje odmah signalizira na telefonu povjerenika, koji je obvezan odmah provjeriti pritvorenika.

Prijeti mu osam godina zatvora

Viši sud u Beogradu o bijegu je obaviješten tek 5. prosinca, kada je raspisana potraga i određen pritvor koji će se automatski provesti nakon uhićenja. Kako su objavile Novosti, Ivanović je imao cijeli dan prednosti da "nestane" prije nego što je potraga službeno započela.

Budući da Ivanović, crnogorski državljanin, nije imao prebivalište u Srbiji, Viši sud mu je stalno produžavao pritvor. No u ožujku ove godine, Apelacijski sud prihvatio je žalbu njegove obrane i prebacio ga u kućni pritvor u stanu u Beogradu. Vrijeme provedeno u pritvoru računalo bi mu se u eventualnu kaznu.

Foto: Interpol

Ivanović je 3. prosinca bio na suđenju kada je počelo iznošenje završnih riječi, a nakon njegova bijega postupak je razdvojen. Tužitelj je za Lazara Tejića, kao neposrednog izvršitelja, te za Bojana Kovačevića, Ivana Nikčevića i Dušana Kokoruša zatražio kaznu doživotnog zatvora. Za Ivanovića je predloženo osam godina zatvora.

Izricanje prvostupanjske presude Tejiću, Kovačeviću, Nikčeviću i Kokorušu zakazano je za 30. prosinca pred Višim sudom u Beogradu.