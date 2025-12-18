Obavijesti

JEDAN ZAVRŠIO U ZATVORU

Opasnost na cesti: Jedan vozio drogiran, drugi bez vozačke i s razbijenim autom u Zagrebu

Policija je predložila da ga se kazni sa 2.020 eura, zabranom vožnje na šest mjeseci i da mu se odredi zadržavanje

Zagrebačka je policija u utorak zaustavila i kaznila dvojicu vozača. Oko 16.45 sati na odmorištu Sesvete - istok na autocesti A4 policija je zaustavila teretnjak s prikolicom, slavonskobrodskih oznaka, a vozač je bio državljanin Bosne i Hercegovine (40), piše zagrebačka policija.

Zbog sumnje da je vozač pod utjecajem droge, testirali su ga i utvrdili prisutnost droge - amfetamina i THC-a. Vozač je odbio stručni liječnički pregled, odnosno uzimanje krvi i urina. Osim toga, policajcima je dragovoljno predao omot s jednim gramom amfetamina te plastičnu vrećicu ispunjenu jednim gramom konoplje tipa droga.

Uhitili su ga i doveli na nadležni prekršajni sud. Policija je predložila da ga se kazni sa 2.020 eura, zabranom vožnje na šest mjeseci i da mu se odredi zadržavanje. Sud je vozača kaznio novčanom kaznom u predloženom iznosu te mu izrekao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima C i E kategorije u trajanju od mjesec dana.

Isti dan, oko 21 sat na Slavonskoj aveniji policija je zaustavila auto bjelovarskih registracija kojeg je vozio muškarac (31). Utvrdili su da mu je vozačka prethodno ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 12 prekršajnih bodova. Tijekom vožnje nije koristio ni pojas, a utvrdili su da je karoserija oštećena.

Privremeno su mu oduzeli automobil, uhitili ga i doveli na prekršajni sud. Zagrebačka je policija predložila da mu se zbog ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje te kazni kaznom zatvora od 60 dana i novčanom kaznom od 1.710 eura. Predložili su i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom C kategorije u trajanju od 12 mjeseci te da mu se vozilo trajno oduzme u korist Republike Hrvatske.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana, a doveli su ga u Zatvor u Zagrebu, dok se prekršajni postupak na nadležnom sudu nastavlja.
 

