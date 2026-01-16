Ovako izgleda Macron dok mu je žena DJ u Disneylandu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izazvao je puno pažnje u godišnjem obraćanju francuskim vojnicima gdje se pojavio s crvenim, natečenim okom. Tom prilikom se našalio, iskoristivši priliku da pozove na jačanje vojne moći Francuske. Francuski predsjednik je problem s okom usporedio s pjesmom "Eye of Tiger", poručivši kako je to znak odlučnosti te upozorio da Francuska može ostati slobodna u "brutalnom svijetu" samo ako je se drugi boje i ako je moćna.

Foto: Philippe Magoni

- Molim vas, oprostite na neuglednom izgledu mog oka. To je, naravno, nešto potpuno bezopasno. Jednostavno to shvatite kao nenamjernu referencu na Eye of the Tiger... za one koji shvate referencu, to je znak odlučnosti - rekao je Macron. Nedavno je francusku vojsku proglasio "najučinkovitijom" u Europi, dodavši kako mora postati jača i brža.

Foto: Philippe Magoni

Svoje novogodišnje obraćanje vojnicima u vojnoj bazi u Istresu na jugu Francuske iskoristio je kako bi najavio veća izdvajanja za obranu. Naveo je kako želi pomaknuti planove za obrambeni proračun od 64 milijarde eura s 2030. na 2027. godinu, pri čemu bi 3.5 milijardi eura za ubrzanje francuskog naoružavanja bilo dostupno već ove godine.

Dok se obraćao francuskoj soldateski, supruga i prva dama Brigitte Macron je posjetila je Disneyland s Didierom Deschampsom, a u sklopu aktivnosti prikupljanja sredstava za djecu, našla se u ulozi plesačice i DJ-ice.

Oko 300 djece okupilo se na posebnom događaju kako bi upoznali francusku prvu damu. Macron je potom dobro raspoložena plesala i preuzela ulogu DJ-ice, miksajući pjesmu "Forever Young" od Alphavillea.

Drama u avionu

Prošlog svibnja svijet je obišla snimka bračnog para Macron. Nakon što su se otvorila vrata aviona, Brigite je Emmanuela gurnula u lice.