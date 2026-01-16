Obavijesti

BRIGITTE JESI LI TO BILA TI?

Ovako izgleda Macron dok mu je žena DJ u Disneylandu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Reuters/X

Francuski predsjednik je problem s okom usporedio s pjesmom "Eye of Tiger", poručivši kako je to znak odlučnosti te upozorio da Francuska može ostati slobodna u "brutalnom svijetu" samo ako je se drugi boje i ako je moćna

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izazvao je puno pažnje u godišnjem obraćanju francuskim vojnicima gdje se pojavio s crvenim, natečenim okom. Tom prilikom se našalio, iskoristivši priliku da pozove na jačanje vojne moći Francuske. Francuski predsjednik je problem s okom usporedio s pjesmom "Eye of Tiger", poručivši kako je to znak odlučnosti te upozorio da Francuska može ostati slobodna u "brutalnom svijetu" samo ako je se drugi boje i ako je moćna.

French President Emmanuel Macron visits the Istres military air force base
Foto: Philippe Magoni

 - Molim vas, oprostite na neuglednom izgledu mog oka. To je, naravno, nešto potpuno bezopasno. Jednostavno to shvatite kao nenamjernu referencu na Eye of the Tiger... za one koji shvate referencu, to je znak odlučnosti - rekao je Macron. Nedavno je francusku vojsku proglasio "najučinkovitijom" u Europi, dodavši kako mora postati jača i brža.

French President Emmanuel Macron visits the Istres military air force base
Foto: Philippe Magoni

Svoje novogodišnje obraćanje vojnicima u vojnoj bazi u Istresu na jugu Francuske iskoristio je kako bi najavio veća izdvajanja za obranu. Naveo je kako želi pomaknuti planove za obrambeni proračun od 64 milijarde eura s 2030. na 2027. godinu, pri čemu bi 3.5 milijardi eura za ubrzanje francuskog naoružavanja bilo dostupno već ove godine.

na sastanku vlade Emmanuel Macron: Kad bi se ugrozio suverenitet saveznika, posljedice bi bile neviđene
Emmanuel Macron: Kad bi se ugrozio suverenitet saveznika, posljedice bi bile neviđene

Dok se obraćao francuskoj soldateski, supruga i prva dama Brigitte Macron je posjetila je Disneyland s Didierom Deschampsom, a u sklopu aktivnosti prikupljanja sredstava za djecu, našla se u ulozi plesačice i DJ-ice.

Oko 300 djece okupilo se na posebnom događaju kako bi upoznali francusku prvu damu. Macron je potom dobro raspoložena plesala i preuzela ulogu DJ-ice, miksajući pjesmu "Forever Young" od Alphavillea.

