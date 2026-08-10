Opet porasla cijena nafte

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 2,28 dolara višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u petak, od 85,83 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 2,20 dolara i stajao je 80,38 dolara. Pozornost trgovaca zaokupio je u ponedjeljak ponovo Hormuški tjesnac i uvjeti za njegovo otvaranje. Iran i Oman blizu su konačnog sporazuma o mehanizmu upravljanja Hormuškim tjesnacem kojim bi se definirale nove brodarske rute za tranzit, rekao je u subotu iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči.

No, da bi se tjesnac otvorio, SAD mora ispuniti uvjete, objavilo je u nedjelju iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost, istaknuvši da Washington mora trajno okončati rat protiv Irana i njegovih saveznika, ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka, povući svoje snage iz regije, u potpunosti nadoknadi Iranu ratnu štetu, ukinuti sankcije i osloboditi zamrznutu iransku imovinu.

Iran i SAD ne pregovaraju, naglasio je u nedjelju Arakči, dodajući da Teheran neće pristati ne pregovore sve dok Washington bude kršio privremeni sporazum potpisan u lipnju, dodao je šef iranske diplomacije.

Promet kroz Hormuz naglo se prorijedio prošlog vikenda, pokazuju podaci kompanije za praćenje brodova MaritimeTraffic, pa je tako u petak kroz tjesnac prošlo 15 brodova, u subotu 11, a u nedjelju samo šest.

Podaci pokazuju i da je 17 brodova prošlo rutom koju je odredio Iran, a 10 nije preciziralo put.

Novi udarac svjetskoj opskrbi zadao je pak napad jemenskog Ansar Allaha na rafineriju saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco u Jazanu, prema nedjeljnoj objavi vodstva pokreta koji upravlja sjeverom Jemena.

Rafinerija je smještena na obali Crvenog mora i prerađuje oko 400 tisuća barela nafte dnevno, uglavnom za saudijske potrebe.

Ansar Allah blokira već dva tjedna saudijske luke na Crvenom moru, zahtijevajući ukidanje saudijske blokade Jemena. Rijad je pak bio usmjerio oko četiri milijuna barela nafte dnevno za strane kupce cjevovodom do luke Janbu na Crvenom moru kako bi zaobišao blokirani Hormuz.

Jemenski pokret naglasio je prošli tjedan da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima. Podaci MaritimeTraffica pokazuju da je kroz tjesnac Bab al-Mandab tokom vikenda prošlo ukupno 116 brodova, navodi Al Jazeera.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u petak bio skuplji za 2,56 dolara i stajao je 79,53 dolara.