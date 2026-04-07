'MIROVNA MISIJA'

Oporba iz Tajvana u Kini: Sastat će se s Xijem usred napetosti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ann Wang

Čelnica Kuomintanga Cheng Li-wun stigla u 'mirovnu misiju' u Peking dok rastu tenzije oko Tajvana i obrambenih planova

Čelnica tajvanske oporbe u utorak je doputovala u "mirovnu" misiju u Kinu gdje će se možda susresti i s predsjednikom Xi Jinpingom.  Cheng Li-wun, predsjednica Kuomintanga (KMT), najveće tajvanske oporbene stranke, stigla je u Kinu u vrijeme sve snažnijeg vojnog pritiska Pekinga na Tajvan. Kina demokratsku otočnu državu smatra svojim teritorijem.  Posjet se odvija i u trenutku dok parlament u kojem većinu drži oporba blokira vladin plan o dodatnih 40 milijardi dolara za troškove obrane. Cheng je prije polaska rekla da kreće na „povijesno putovanje za mir”, priznajući da je dio javnosti uznemiren zbog tog posjeta. 

„Ako doista volite Tajvan, iskoristit ćete i najmanju šansu, svaku moguću priliku, da biste spriječili da Tajvan bude razoren ratom", rekla je.

POTENCIJALNO SVJETSKO ŽARIŠTE Pentagon: Kina trenutno ne planira invaziju na Tajvan 2027.
„Stoga radije vjerujem da se svi Tajvanci nadaju uspjehu ovog putovanja, jer možemo transformirati najopasnije mjesto u najsigurnije mjesto na svijetu”.

Cheng se nakon dolaska u Šangaj uputila u Nanjing gdje se nalazi mauzolej utemeljitelja stranke, 'oca moderne Kine' Sun Jat-sena koji je svrgnuo posljednju carsku vladu i osnovao Republiku Kinu 1912. godine. 

NOVE TARIFE Za Hong Kong su nove carine SAD-a korisne, za Tajvan s ograničenim utjecajem
Kina istovremeno odbija razgovarati s tajvanskim predsjednikom Laijem Ching-teom, nazivajući ga separatistom. On ponavlja da je otvoren za razgovore, no i da otok ima pravo samostalno krojiti svoj put, piše Reuters. 

„Jednakost i dostojanstvo iznimno su važni: Tajvan nije dio Narodne Republike Kine i ima pravo težiti načinu života koji cijeni demokraciju, slobodu i ljudska prava”, rekao je u utorak. 

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'
Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta
OGLASIO SE SIRSKI

Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prošlog tjedna rekao da je situacija na bojištu najbolja za Ukrajinu od sredine prošle godine.
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'

