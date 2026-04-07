Oporba iz Tajvana u Kini: Sastat će se s Xijem usred napetosti

Čelnica tajvanske oporbe u utorak je doputovala u "mirovnu" misiju u Kinu gdje će se možda susresti i s predsjednikom Xi Jinpingom. Cheng Li-wun, predsjednica Kuomintanga (KMT), najveće tajvanske oporbene stranke, stigla je u Kinu u vrijeme sve snažnijeg vojnog pritiska Pekinga na Tajvan. Kina demokratsku otočnu državu smatra svojim teritorijem. Posjet se odvija i u trenutku dok parlament u kojem većinu drži oporba blokira vladin plan o dodatnih 40 milijardi dolara za troškove obrane. Cheng je prije polaska rekla da kreće na „povijesno putovanje za mir”, priznajući da je dio javnosti uznemiren zbog tog posjeta.

„Ako doista volite Tajvan, iskoristit ćete i najmanju šansu, svaku moguću priliku, da biste spriječili da Tajvan bude razoren ratom", rekla je.

„Stoga radije vjerujem da se svi Tajvanci nadaju uspjehu ovog putovanja, jer možemo transformirati najopasnije mjesto u najsigurnije mjesto na svijetu”.

Cheng se nakon dolaska u Šangaj uputila u Nanjing gdje se nalazi mauzolej utemeljitelja stranke, 'oca moderne Kine' Sun Jat-sena koji je svrgnuo posljednju carsku vladu i osnovao Republiku Kinu 1912. godine.

Kina istovremeno odbija razgovarati s tajvanskim predsjednikom Laijem Ching-teom, nazivajući ga separatistom. On ponavlja da je otvoren za razgovore, no i da otok ima pravo samostalno krojiti svoj put, piše Reuters.

„Jednakost i dostojanstvo iznimno su važni: Tajvan nije dio Narodne Republike Kine i ima pravo težiti načinu života koji cijeni demokraciju, slobodu i ljudska prava”, rekao je u utorak.