Obavijesti

News

Komentari 0
NOVE TARIFE

Za Hong Kong su nove carine SAD-a korisne, za Tajvan s ograničenim utjecajem

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Za Hong Kong su nove carine SAD-a korisne, za Tajvan s ograničenim utjecajem
Foto: Yonhap News Agency

Tajvan je u subotu komentirao da pomno prate presudu Vrhovnog suda SAD-a o tarifama i nametanju fiksne globalne tarife od 10 posto od strane Trumpove administracije

Admiral

Odluka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o uvođenju nove tarife od 10 posto na uvoz u SAD koristit će Hong Kongu kao trgovinskom središtu, rekao je u subotu visoki gradski dužnosnik, dok su iz Tajvana izjavili da to ima početni ograničeni utjecaj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ekonomski analitičari: Prijeti nam recesija zbog carina, veća inflacija i val otkaza 01:17
Ekonomski analitičari: Prijeti nam recesija zbog carina, veća inflacija i val otkaza | Video: 24sata/Reuters

Tajnik za financijske usluge i Ministarstvo financija u Hong Kongu Christopher Hui nazvao je carinsku situaciju u SAD-u "fijaskom" tijekom intervjua za Commercial Radio Hong Kong.

Nova tarifa služi za naglašavanje "jedinstvenih trgovinskih prednosti" Hong Konga, rekao je Hui.

'BIT ĆEMO JAČI' Trump uveo dodatne globalne carine od 10%, na snazi već od 24. veljače: 'Bit će više novca!'
Trump uveo dodatne globalne carine od 10%, na snazi već od 24. veljače: 'Bit će više novca!'

Tajvan je u subotu komentirao da pomno prate presudu Vrhovnog suda SAD-a o tarifama i nametanju fiksne globalne tarife od 10 posto od strane Trumpove administracije.

PRATITE UŽIVO: Trump: Suci koji su srušili carine su budale! To je sramota. Sad će vidjeti. Uvodim globalne carine
Trump: Suci koji su srušili carine su budale! To je sramota. Sad će vidjeti. Uvodim globalne carine

- Iako se početni utjecaj na Tajvan čini ograničenim, vlada će pomno pratiti razvoj događaja i održavati blisku komunikaciju sa Sjedinjenim Državama - priopćio je otočni kabinet.

Težak udarac Vrhovni sud srušio Trumpove carine: Nezakonite su!
Vrhovni sud srušio Trumpove carine: Nezakonite su!

Ovi napori omogućili bi Tajvanu da razumije specifične detalje provedbe i da na odgovarajući način reagira, dodali su iz kabineta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!
EVO KOLIKO ZARAĐUJE

SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!

Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu, rekla je
Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić
REZULTATI EUROJACKPOTA

Eurojackpot 15. kolo: Ovo su izvučeni brojevi. Provjerite listić

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2)
FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg
EVO KAKO JE IZGLEDALA

FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek 2019. je imala 169 kilograma, od tada je skinula oko 65 kilograma. Ponovo je u fokusu javnosti nakon što je na sjednici Sabora podržala novog ministra Alena Ružića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026