Za Hong Kong su nove carine SAD-a korisne, za Tajvan s ograničenim utjecajem

Odluka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o uvođenju nove tarife od 10 posto na uvoz u SAD koristit će Hong Kongu kao trgovinskom središtu, rekao je u subotu visoki gradski dužnosnik, dok su iz Tajvana izjavili da to ima početni ograničeni utjecaj.

Tajnik za financijske usluge i Ministarstvo financija u Hong Kongu Christopher Hui nazvao je carinsku situaciju u SAD-u "fijaskom" tijekom intervjua za Commercial Radio Hong Kong.

Nova tarifa služi za naglašavanje "jedinstvenih trgovinskih prednosti" Hong Konga, rekao je Hui.

Tajvan je u subotu komentirao da pomno prate presudu Vrhovnog suda SAD-a o tarifama i nametanju fiksne globalne tarife od 10 posto od strane Trumpove administracije.

- Iako se početni utjecaj na Tajvan čini ograničenim, vlada će pomno pratiti razvoj događaja i održavati blisku komunikaciju sa Sjedinjenim Državama - priopćio je otočni kabinet.

Ovi napori omogućili bi Tajvanu da razumije specifične detalje provedbe i da na odgovarajući način reagira, dodali su iz kabineta.