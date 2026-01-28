Oporba o Ćoriću: Nastavlja se praksa loših kadrova; HDZ uzvratio: Licemjerni ste!

Raspravljajući o prijedlogu odluke o razrješenju Ćorića s dužnosti viceguvernera HNB-a, iz oporbe su poručili kako se njegovim vraćanjem na ministarsku funkciju nastavlja praksa postavljanja loših kadrova i poslušnika. Podsjetili su i na niz afera, pitajući ima li Ćorić "neke dugove" prema premijeru Andreju Plenkoviću.

Predlaganjem Ćorića nastavlja se praksa postavljanja loših kadrova na ključne pozicije u državi, a cijenu plaćaju građani, umirovljenici i pacijenti, kazao je Nikola Grmoja (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) i podsjetio na niz afera koje se vuku za njim, vjetroelektrane Krš-Pađane, afera „plin za cent” itd.

Da Ćorić sa sobom donosi 'veliku prtljagu', smatra i Damir Bakić (Klub Možemo!). Ćorić će trebati odgovoriti na neka pitanja: o tome tko ima više odgovornosti i snažnije alate u borbi protiv inflacije, Vlada ili HNB, o porezu na nekretnine, o univerzalnom dječjem doplatku, o oporezivanju mirovina i povećanju osobnog odbitka. Za ministra na odlasku Marka Primorca, Bakić je kazao da je dužnost obavljao vrijedno i uspješno te mu zaželio uspjeh na novoj dužnosti u Europskoj investicijskoj banci.

Ahmetović (SDP): Ćorić nema znanja, ali ima slijepu poslušnost; Pavić (HDZ): SDP ne može dalje od naklapanja

„Ćorić nema ni znanje ni ugled kojima bi pridonio, ali ima slijepu poslušnost i odanost velikom vođi te specifična znanja o svim aferama u kojima je i osobno sudjelovao i koje idu do samog vrha", ustvrdila je Mirela Ahmetović (Klub SDP-a). „Ćorić je tu zapravo nebitan, on je tu da sluša”, kazala je.

Ima li Ćorić dugove prema Plenkoviću ili mu je Plenković obećao da ga nakon toga čeka neki još bolji posao?, upitala je Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSP-a).

Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) cijelu je situaciju nazvao tragikomičnom, kazavši kako ne zna bi li se smijao ili plakao. „Okrenimo sve na šalu jer kadrovske pomoći ovoj vladi više nema”, preporučio je.

U obranu Ćorića stao je Marko Pavić (Klub HDZ-a ), istaknuvši kako je riječ o vrhunskom ekonomskom stručnjaku. Pritom je za licemjerje prozvao oporbu, pogotovo SDP „koji radi vladu u sjeni od Milanovićevih kadrova, uključujući Sinišu Hajdaš Dončića koji je drugi najnepopularniji političar u Hrvatskoj”.

„SDP ne može dalje od razine naklapanja, tračeraja i laži koja je u srži partije”, dodala je Majda Burić (HDZ).

Ivica Ledenko (Most) zaključio je da je HDZ-ov kadrovski bazen ispražnjen i poručio HDZ-ovom Anti Deuru nek' se spremi jer će uskoro i on možda postati ministar, za 10 do 15 godina. „Pa da, toliko će biti HDZ-a na vlasti minimalno”, dometnuo je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Prethodno je odluku o razrješenju Ćorića s dužnosti viceguvernera HNB-a većinom glasova potvrdio saborski Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. Protiv su bile samo zastupnice SDP-a Sandra Krpan i Ivana Ribarić Majanović.

Ćorića je Sabor za viceguvernera HNB-a imenovao krajem svibnja 2022. na mandat od šest godina, a budući da odlazi prije isteka mandata na osobni zahtjev, Sabor ga mora i razriješiti.