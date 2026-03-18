Oporba optužila HDZ: 'Guraju državu u ustavnu krizu', HDZ: 'Radimo na stabilnosti...'

Uoči saborske rasprave o izvješćima predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2022., 2023. i 2024. godinu, oproba je u srijedu tražila stanke optužujući HDZ da državu gura u ustavnu krizu, dok im iz HDZ-a poručuju da upravo ta stranka radi na stabilnosti svih hrvatskih institucija.

SDP-ov Tonči Restović je obrazlažući stanku rekao je kako HDZ kontinuirano radi na tome da ne makne šapu s hrvatskog pravosuđa. Osim toga što predsjednika Vrhovnog suda nemamo više od godinu dana, naglasio je, HDZ-ovo je ponašanje na Odboru za pravosuđe tijekom cijelog procesa izbora čelne osobe sramotno i dosad neviđeno u hrvatskoj praksi. Podsjetio je i na to da se o izvješćima predsjednika Vrhovnog suda za 2022., 2023. i 2024. godinu ne bi ni raspravljalo da to svojim potpisima nije omogućio SDP.

Odgovorio mu je HDZ-ov Nikola Mažar rekavši da je jedino sramotno to što Restović i njegova partija blokiraju izbor ustavnih sudaca radi dočeka rukometaša.

"Smeta vam hrvatski narod, smetaju vam rukometaši i blokirate rad Ustavnog suda", rekao je Mažar.

U ime kluba HSS-a, Glasa i DOSIP-a Dalija Orešković apelirala je na zastupnike da danas jedino treba raspravljati o odnosu HDZ-a prema svemu što se u pravosuđu događa i da jedina osoba koja treba odgovarati na ta pitanja jest premijer Andrej Plenković, a ne v.d. predsjednika Vrhovnog suda, jer je on, rekla je, glavni krivac za postojeće stanje.

Dalibor Paus iz IDS-a rekao je da će HDZ i vladajući govoriti kako sudstvo funkcionira, a funkcionira na njihov način. "Njima trebaju njihovi dečki i cure na Vrhovnom sudu, Državnom odvjetništvu, Državnom inspektoratu, jer samo tako za njih stvari funkcioniraju", istaknuo je Paus.

Urša Raukar Gamulin iz Možemo! ustvrdila je da premijer i predsjednik HDZ-a želi povezati nepovezivo, a to je spojiti izbor čelne osobe Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda.

"Hrvatska se polako pretvara u v.d. pravosuđa, jer osim što više od godinu dana nemamo čelnu osobu Vrhovnog suda, podsjećam da je Trgovački sud u Zagrebu bez predsjednika već godinu i pol", istaknula je Raukar Gamulin.

Ante Kujundžić iz Mosta upitao se koji je smisao uopće raspravljati o izvješćima Vrhovnog suda kada je druga strana hrvatskog pravosuđa vidljiva u uvjetnoj presudu Marokancu koji je napao hrvatsku policajku. Ostavljena je sama, ključna je poruka koja joj je poslana, ocijenio je Mostov zastupnik te se upitao kome se Hrvatska dodvorava.

Tražeći stanku u ime Kluba HDZ-a Krunoslav Katičić istaknuo je kako je fascinantna lakoća kojom o pravosuđu govore uglavnom ljudi koji o pravosuđu malo znaju. Dodao je i da svi trebaju biti ponosni na ono što je pravosuđe iznjedrilo u proteklih 30 i više godina. Ne vidi problem u političkom prijedlogu HDZ-a da se upotpune čelno mjesto na Vrhovnom sudu i suci Ustavnog suda.

"Sad SDP govori: nema čelnika, nema čelnika! Pa vi, drage kolege iz oporbe, nemate čelnika na četiri najveće svoje stranačke organizacije i onda to nije problem", poručio je Katičić dodajući da upravo HDZ radi kontinuirano na rastu i stabilnosti svih hrvatskih institucija. To je izazvalo cijeli niz reakcija u kojima su oporbeni zastupnici isticali kako se Katičić "razotkrio" uspoređujući izbor čelne osobe Vrhovnog suda s izborom čelnika političke organizacije i da je jasno zbog čega građani nemaju povjerenje u hrvatsko pravosuđe. U više od 15 replika i povreda Poslovnika, SDP-ovi zastupnici stalno su ponavljali jedno - da Vlada i HDZ dovode i Vrhovni sud i Ustavni sud u "ozbiljan strukturalni poremećaj i dugotrajnu disfunkciju".

Uoči rasprave o izvješćima Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2022., 2023. i 2024. godinu, Vlada je ranije predložila Saboru da ta izvješća primi na znanje.