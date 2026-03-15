Možemo: Trebamo se povući iz Ugovora o energetskoj povelji

HDZ je više puta odbio zahtjev da izađemo iz Ugovora o energetskoj povelji, podsjetila je Benčić. Riječ je o međunarodnom ugovoru koji štiti investitore iz zapadnih zemalja u zemljama bivšeg istočnog bloka

Klub zastupnika Možemo u saborsku će proceduru ponovno uputiti prijedlog o povlačenju Hrvatske iz Ugovora o energetskoj povelji jer je nedavno odbijena žalba u sporu s MOL-om pokazala da Hrvatska od tog ugovora ima samo štetu, rekla je u nedjelju koordinatorica Možemo Sandra Benčić.

- Ponovno stavljamo na glasanje zaključak kojim se Vlada obvezuje da izađe iz Ugovora o energetskoj povelji. O tome će se glasati za dva tjedna. Bilo bi važno da unutar ta dva tjedna hrvatski građani dobiju od Vlade odgovore zašto Hrvatska ne izlazi iz ugovora od kojeg nemamo nikakve koristi. Naprotiv, od njega imamo samo štetu koja se broji u stotinama milijuna eura - rekla je Benčić na konferenciji za novinare.

Povod je odbijanje žalbe koju je Hrvatska uložila na presudu Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova, po kojoj Hrvatska MOL-u treba platiti 236 milijuna eura zbog povrede ulagačkih prava mađarske kompanije. HDZ je više puta odbio zahtjev da Hrvatska izađe iz Ugovora o energetskoj povelji, podsjetila je Benčić. Riječ je o međunarodnom ugovoru koji je nastao 1990-ih kao instrument zaštite investitora iz zapadnih zemalja i njihovih investicija u zemljama bivšeg istočnog bloka.

NA ČETIRI GODINE FOTO Tomaševiću i Benčić novi mandat na čelu Možemo!
- Najsporniji dio te povelje je ogroman disbalans između zaštite prava investitora i prava države da regulira. Energetska povelja je katastrofalna za sve zemlje koje provode zelenu tranziciju zato što svaka regulacija smanjenja emisije CO2 potencijalno može dati bilo kojem investitoru pravo da tuži bilo koju državu u kojoj ima neki interes - napomenula je.

Ne treba ukidati sankcije na rusku naftu

Premijer Andrej Plenković do sada se pozivao na klauzulu po kojoj se odredbe iz ugovora primjenjuju na državu još 20 godina nakon njezina izlaska. Međutim, sud EU utvrdio je da se ta klauzula ne može primjenjivati između zemalja članica EU jer je europsko pravo iznad toga, kaže Benčić.

Na pitanje treba li pustiti rusku naftu kroz Janaf Benčić je odgovorila da nikako ne treba ukidati sankcije na rusku naftu.

- Ako Europa, nakon izrazito mlake osude ovoga što se događa na Bliskom istoku, sada još popusti Putinu, smatram da mi kao Europa gubimo poziciju da se dosljedno i kontinuirano zalažemo za poštivanje međunarodnog prava. A da ne kažem da time jačamo neprijatelja Europe - rekla je.

STRANKE LIJEVOG SPEKTRA 'Čeka nas borba za osvajanje vlasti na nacionalnoj razini'
Zastupnica Urša Raukar Gamulin osvrnula se na izvješća o radu Vrhovnog suda koja su sljedećeg tjedna na dnevnom redu Sabora. Vrhovni sud već godina dana nema predsjednika, a HDZ novu čelnu osobu suda želi izabrati paralelno s tri ustavna suca.

I DALJE NAPETO Janaf: 'Ne možemo pristati na ono što traži MOL'
- HDZ šalje poruku građanima da ne poštuje neovisne institucije, dapače, radi na slabljenju svih takvih institucija. Mi smo protiv bilo kakvog 'paketiranja'. Svi uvjeti za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda su stečeni - ustvrdila je Raukar Gamulin.

General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?
JAČI OD SMRTI

General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?

NOVI EXPRESS Esmail Qaani je zapovjednik elitnih Quds snaga (dio Revolucionarne garde). Više puta je izbjegao sigurnu smrt u napadima na iranski vojni i vjerski vrh
Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi
ZLOČIN NAJAVIO SUPRUZI

Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi

Istraga je otkrila i šokantan detalj: 34-godišnji napadač navodno je već tijekom poslijepodneva svojoj supruzi rekao da će krenuti u krvavi pohod i ubiti nekoga...
Netko večeras slavi! Jedan osvojio 80.000 €, drugi 60.000 € na lutriji, evo gdje ide dobitak
DVA VELIKA DOBITKA

Netko večeras slavi! Jedan osvojio 80.000 €, drugi 60.000 € na lutriji, evo gdje ide dobitak

Uplatio 2,60 € pa osvojio 80.000 € jer nije pogodio nijedan broj, a Joker broj 423315 nekome je iz Ivanić Grada donio dobitak Joker 6 u iznosu od 60.000,00 eura

