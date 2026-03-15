Možemo: Trebamo se povući iz Ugovora o energetskoj povelji

Klub zastupnika Možemo u saborsku će proceduru ponovno uputiti prijedlog o povlačenju Hrvatske iz Ugovora o energetskoj povelji jer je nedavno odbijena žalba u sporu s MOL-om pokazala da Hrvatska od tog ugovora ima samo štetu, rekla je u nedjelju koordinatorica Možemo Sandra Benčić.

- Ponovno stavljamo na glasanje zaključak kojim se Vlada obvezuje da izađe iz Ugovora o energetskoj povelji. O tome će se glasati za dva tjedna. Bilo bi važno da unutar ta dva tjedna hrvatski građani dobiju od Vlade odgovore zašto Hrvatska ne izlazi iz ugovora od kojeg nemamo nikakve koristi. Naprotiv, od njega imamo samo štetu koja se broji u stotinama milijuna eura - rekla je Benčić na konferenciji za novinare.

Povod je odbijanje žalbe koju je Hrvatska uložila na presudu Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova, po kojoj Hrvatska MOL-u treba platiti 236 milijuna eura zbog povrede ulagačkih prava mađarske kompanije. HDZ je više puta odbio zahtjev da Hrvatska izađe iz Ugovora o energetskoj povelji, podsjetila je Benčić. Riječ je o međunarodnom ugovoru koji je nastao 1990-ih kao instrument zaštite investitora iz zapadnih zemalja i njihovih investicija u zemljama bivšeg istočnog bloka.

- Najsporniji dio te povelje je ogroman disbalans između zaštite prava investitora i prava države da regulira. Energetska povelja je katastrofalna za sve zemlje koje provode zelenu tranziciju zato što svaka regulacija smanjenja emisije CO2 potencijalno može dati bilo kojem investitoru pravo da tuži bilo koju državu u kojoj ima neki interes - napomenula je.

Ne treba ukidati sankcije na rusku naftu

Premijer Andrej Plenković do sada se pozivao na klauzulu po kojoj se odredbe iz ugovora primjenjuju na državu još 20 godina nakon njezina izlaska. Međutim, sud EU utvrdio je da se ta klauzula ne može primjenjivati između zemalja članica EU jer je europsko pravo iznad toga, kaže Benčić.

Na pitanje treba li pustiti rusku naftu kroz Janaf Benčić je odgovorila da nikako ne treba ukidati sankcije na rusku naftu.

- Ako Europa, nakon izrazito mlake osude ovoga što se događa na Bliskom istoku, sada još popusti Putinu, smatram da mi kao Europa gubimo poziciju da se dosljedno i kontinuirano zalažemo za poštivanje međunarodnog prava. A da ne kažem da time jačamo neprijatelja Europe - rekla je.

Zastupnica Urša Raukar Gamulin osvrnula se na izvješća o radu Vrhovnog suda koja su sljedećeg tjedna na dnevnom redu Sabora. Vrhovni sud već godina dana nema predsjednika, a HDZ novu čelnu osobu suda želi izabrati paralelno s tri ustavna suca.

- HDZ šalje poruku građanima da ne poštuje neovisne institucije, dapače, radi na slabljenju svih takvih institucija. Mi smo protiv bilo kakvog 'paketiranja'. Svi uvjeti za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda su stečeni - ustvrdila je Raukar Gamulin.