Oporba reagirala: Premijerovo zastrašivanje novinara je totalno neprihvatljivo!

Premijerovu najavu da će se mijenjati kazneno zakonodavstvo zbog curenja informacija iz afera oporba je u utorak oštro kritizirala, istaknuvši da je riječ o nastavku politike zarobljavanja države, neprihvatljivom zastrašivanju novinara i gušenju istraživačkog novinarstva.

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) ustvrdila je da je prvo premijer prije tjedan dana počeo određivati što je tema, a što je ne-tema, kroz 'soft law', odnosno, naputke, a sada je ušao u zonu kaznene politike oko toga što će se kažnjavati, što će se smjeti prenositi, a što ne.

„Izvidi jesu tajni i službene osobe koje daju informacije odgovorne su zbog davanja informacija iz istrage, ali kada se radi o optužnicama koje su potvrđene, to je u spisu i to je gotovo. Ne vidim kako bi on to zabranio, a još manje vidim kako bi zabranio prenošenje od strane novinara nakon što je službena osoba ili netko drugi tko je vlasnik informacije to dao. Možda su okrivljenici to dali, možda im je to taktika obrane, što je dozvoljena taktika...”, izjavila je. To je, naglašava, samo nastavak uspješnog, velikog demokrata i europejca u njegovoj politici zarobljavanja ove države.

Usto, dodaje, nemamo ni medijsku politiku 'nego je donosi AP koji određuje što je tema i kažnjava kada je on ugrožen'. Veselim se trenutku kada će to vidjeti i oni koji su govorili da boljeg nemamo i da je on veliki demokrat i europejac, pa, evo vam ga, poručila je Benčić.

Bernardić: Omogućiti da istina i pravda izađu na vidjelo

Davor Bernardić (Socijaldemokrati) kaže da je taj prijedlog došao u neko normalno vrijeme, onda bi se o njemu moglo razgovarati, ali on je došao u vrijeme kada je curenje informacija i sms-ova došlo ne do premijerovih vrata nego ušlo u njegov dnevni boravak, kada su njegovi suradnici direktno optuženi za zapošljavanje i namještanje natječaja i jasno je da mu to ne odgovara. „Ako je ovaj pokušaj izmjene Kaznenog zakona pokušaj da se uguši slobodno istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj, onda je to veliki korak unazad i pljuska svima onima koji su do sada otkrili brojne korupcijske afere i protiv toga ćemo se boriti i rukama i nogama”, naglasio je.

U ovom trenutku je ključno omogućiti da istina i pravda, ako ih i nema u institucijama, izađu na vidjelo i da ljudi sami donesu sud o tome. Što ovo znači, da će se proganjati novinari, pozivati na istražne razgovore u USKOK i DORH, da će se progoniti ljudi koji objavljuju informacije samo zato što su do tih informacija došli, pitao je Bernardić.

Marija Selak Raspudić (Most) predložila je premijeru da, kada već želi mijenjati Kazneni zakon zbog recentnih događaja, po uzoru na Švicarsku, uvede odredbu kojom će se glavna državna odvjetnica moći kazneno goniti zato što ne bilježi sadržaj sastanaka ni s kime se sastajala. „Ključno je pitanje čega se premijer toliko boji i je li voda konačno došla do grla, odnosno, do njegovih vrata. Mislim da je ovdje riječ o zastrašivanju novinara i onih koji odaju informacije, zbog straha od budućih informacija koje bi mogle iscuriti, a koje su sve bliže njegovim vratima”, istaknula je.

Mlinarić: Diktatura i Plenkovićevo 'mogu što hoću'

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) napominje da Plenkoviću nije smetalo kada su iz ranijih istraga curili podaci nego sada, kada se počelo pojavljivati njegovo ime, prijeti novinarima da će mijenjati zakon i da će novinari morati reći izvor podataka. „To polako prelazi u diktaturu i to je ono Plenkovićevo 'mogu što hoću'. Mislim da mu to neće proći i Domovinski pokret to sigurno neće podržati, kao ni svi razumni saborski zastupnici, zato što su novinari još jedino svjetlo u ovom mraku kriminala”, mišljenja je. Da nema novinara, naglašava, za pola tema koje se tiču kriminala se ne bi ni čulo ni znalo jer oni lako mogu iskontrolirati državne institucije, pa i DORH i sudstvo. Ići na novinare i tražiti da otkriju tko im je što dostavio je neprihvatljivo i vodi u neka bivša vremena komunizma, još samo treba da počnu tući novinare da na obavijesnom razgovoru priznaju tko im je izvor, dodao je.

„Informacije koje se objavljuju nisu alat za političke obračune, kako tvrdi premijer, nego stvar od javnog interesa. Objavljeni sms-ovi samo potvrđuju ono što oporba cijelo vrijeme tvrdi – Andrej Plenković upravlja svim procesima u Hrvatskoj, pa čak i zapošljavanjem pripravnika u Hrvatskim šumama, poručuje Mlinarić.

Zekanović: Premijerova poruka benigna i logična

Hrvoje Zekanović (HDS), koji je dio vladajuće većine, smatra da je premijer upozorio na selektivno curenje informacija i da netko buši sustav tamo gdje mu odgovara, izvuče informacije koje mu trebaju i plasira na način kako mu odgovara. „Pretpostavljam da to radi netko kome je u interesu da našteti trenutačnoj vladajućoj većini. Sustav treba zaštititi, institucijama omogućiti da rade svoj posao, a nezakonito izvlačenje informacija nije prihvatljivo i zato mislim da je premijerova poruka iznimno benigna i logična, a stavlja se na n-tu potenciju”, kazao je Zekanović.

