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IZBORI U SRBIJI

Oporbene stranke u Srbiji odustaju od svojih izbornih lista i staju uz studente

Piše HINA,
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Oporbene stranke u Srbiji odustaju od svojih izbornih lista i staju uz studente
Foto: Milos Tesic
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Koalicijski savez Narodna Srbija dosad je prvi koji se službeno preustrojio i promijenio predizborni smjer odlukom u da povuče svoju izbornu listu

Oporbeni koalicijski savez Narodna Srbija, koji čine parlamentarni Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak i Novo lice Srbije, objavio je u utorak da povlači svoju izbornu listu "Izbor naroda" i da će na prijevremenim parlamentarnim izborima, raspisanim za 25. listopada, podržati studentsku listu. 

Republičko izborno povjerenstvo (RIK) potvrdilo je u utorak navečer izbornu listu "Studentska lista - Studenti pobjeđuju" sa 250 kandidata za izbore 25. listopada.

Za službeno prihvaćanje liste, podržane sa 69.099 potpisa podrške, glasalo je svih 19 nazočnih članova RIK-a.

Koalicijski savez Narodna Srbija dosad je prvi koji se službeno preustrojio i promijenio predizborni smjer odlukom u da povuče svoju izbornu listu odmah nakon što ju je predao RIK-u.

Čelnik jedne od triju stranaka te koalicije Miroslav Aleksić (NPS) odluku o povlačenju liste obrazložio je porukom da se protiv predsjednika Aleksandra Vučića "može boriti samo u referendumskoj atmosferi, u antirežimskoj jedinstvenoj fronti koja se njima može suprotstaviti".

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Srđan Milivojević, vođa parlamentarne Demokratske stranke (DS), koja je od početka uz studentski pokret, poručio je da "svatko tko ne stane pod barjak slobode, koji su visoko podigli studenti, ne radi u korist općeg dobra, za oslobođenje naše okupirane zemlje, već svjesno ili nesvjesno pomaže Aleksandru Vučiću". 

On je naglasio da "više nema ni mjesta ni prostora za ideološke kolone", jer se "društvo i država nalaze pred samo jednim pitanjem - ili Srbija ili mafija”. 

Sličnog je stajališta i čelnik Pokreta Kreni-Promjeni Savo Manojlović koji je izjavio da "u ovom trenutku nema potrebe za međusobnim optuživanjima i raspravama" o tome tko je i kada podržao studentsku listu, već da "svu energiju treba usmjeriti na izbornu pobjedu i promjenu vlasti". 

Studentska lista počela je u utorak u Novom Sadu predstavljanje svog plana od 11 točaka pod nazivom "Mi znamo kako", a akcija će diljem Srbije trajati do 19. rujna. 

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