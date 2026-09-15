Tko je Ilija Srdanović? Doktor na čelu 'Studentske liste' u Srbiji suprotstavit će se Vučiću

U politički uzavreloj Srbiji, gdje se na izvanrednim parlamentarnim izborima 25. listopada lome koplja između vlasti i opozicije, jedno je ime isplivalo kao iznenađenje i simbol novog otpora. Na čelo "Studentske liste", koja okuplja profesore, aktiviste, umjetnike i građane, postavljen je Ilija Srdanović, cijenjeni novosadski kardiolog i sveučilišni profesor. Njegov ulazak u arenu nije odluka stranačkih vrhuški, već izraz bunta generacije koja traži lice izvan kompromitiranog političkog sustava.

Od stetoskopa do megafona

Ilija Srdanović rođen je 7. kolovoza 1970. u Novom Sadu, a obrazovni put započeo je u Vrbasu. Njegova profesionalna biografija svjedoči o karijeri posvećenoj medicini. Diplomirao je 1995. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, nakon čega je završio specijalizaciju iz interne medicine 2001. te subspecijalizaciju iz kardiologije 2004. godine. U međuvremenu je magistrirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010., a dvije godine kasnije doktorirao na matičnom fakultetu u Novom Sadu.

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Od 1997. zaposlen je na prestižnom Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, a od 2018. predaje na Katedri za urgentnu medicinu, gdje je 2025. stekao zvanje redovnog profesora. Prije političkog angažmana, okušao se i u borbi za promjene unutar struke, kandidiravši se za direktora Liječničke komore Srbije kao predstavnik neovisne liječničke grupe "Naša komora", piše Danas.

Glas s prosvjeda koji je postao prijetnja režimu

Iako lice s impresivnom akademskom karijerom, široj javnosti postao je poznat kao jedan od najistaknutijih govornika na studentskim prosvjedima. Svojom je retorikom i nepokolebljivom podrškom mladima postao simbol spoja inteligencije i građanskog otpora. Na jednom od skupova, poručio je da su mladi već promijenili Srbiju.

​- Rekla je - mi želimo promijeniti ovu zemlju, želimo je napraviti boljom. Pravili su je i napravili je boljom već sad pješačeći, krvavim stopalima obišli su čitavu državu, pedalirajući su prešli brda i dolove i ideju slobode podijelili čitavoj naciji - rekao je Srdanović.

Foto: Profimedia

Njegov sve veći utjecaj nije prošao nezapaženo. Režimski mediji, predvođeni tabloidom "Informer", pokrenuli su kampanju protiv njega, nazivajući ga "arogantnim profesorom" koji "Srbiju želi vidjeti na koljenima". Ubrzo nakon medijskog napada, u ožujku je pozvan na informativni razgovor u policiju, što je protumačeno kao jasan čin zastrašivanja. Njegov slučaj nije usamljen; posljednjih mjeseci zabilježen je porast pritisaka na aktiviste, od poziva studenata na razgovore u Sigurnosno-informativnu agenciju (BIA) do uhićenja. Za sebe, pak, Srdanović kaže da je "cijeli život, u suštini, vojnik" - prvo kao regrut u ratu, a zatim kao liječnik u borbi za živote.

Lice liste bez vođe

Ono što "Studentsku listu" razlikuje od ostalih političkih opcija jest inzistiranje na kolektivnom odlučivanju i odbacivanju kulta ličnosti. Studenti ističu kako lista, koja broji 250 kandidata, nije nastala iza zatvorenih vrata, već kroz višemjesečni proces plenuma, blokada i zajedničkog odlučivanja.

Taj proces, iako ne uvijek brz, za njih je bio ključan kako bi konačni popis bio rezultat načela izravne demokracije, a ne političkog modela protiv kojeg se bore. Srdanović u tom kontekstu nije vođa, već prvi među jednakima. Na prosvjedima je jasno iznio i svoju viziju promjena, posebno u zdravstvenom sustavu, zalažući se za sustav okrenut pacijentu, s fokusom na primarnu zdravstvenu zaštitu i decentralizaciju, kritizirajući ulaganja u nacionalne stadione umjesto u bolnice i medicinsko osoblje.

​- Možete li zamisliti situaciju u kojoj se gušite i borite za dah, a tada se pojavljuje nenadležni nepomenik da vam podešava aparat za umjetno disanje? - upitao je Srdanović okupljene, aludirajući na miješanje politike u struku.

*uz korištenje AI-ja

