Optužbe u sukobu: U Libanonu fosfor, kasetne bombe u Izraelu

Human Rights Watch optužio je u ponedjeljak Izrael da je nezakonito upotrijebio bijeli fosfor u napadu na južni Libanon, a Izrael je sa svoje strane optužio Iran da u napadima nastavlja koristi kasetne bombe. Human Rights Watch (HRW) optužio je Izrael da je nezakonito upotrijebio bijeli fosfor u napadu na stambenu četvrt na jugu Libanona prošli tjedan. U izvješću objavljenom u ponedjeljak, organizacija je navela da je uspjela provjeriti i geografski locirati sedam snimki. Zapaljiva svojstva bijelog fosfora mogu biti smrtonosna ili uzrokovati teške ozljede s doživotnim posljedicama.

"To što je izraelska vojska protuzakonito koristila bijeli fosfor iznad stambenih područja iznimno je alarmantno i imat će strašne posljedice za civile", rekao je Ramzi Kaiss, istraživač HRW-a za Libanon. Izraelska vojska isprva nije komentirala optužbe. Bijeli fosfor zapali se u dodiru s kisikom iz zraka i nastavlja gorjeti sve dok se ne potroši ili dok se ne prekine dotok kisika.

Dodatni protokol uz Ženevske konvencije o međunarodnom humanitarnom pravu zabranjuje korištenje fosfornog oružja ako postoji rizik da će primarno pogoditi civile. Prije napada 3. ožujka, izraelska vojska pozvala je civilno stanovništvo na evakuaciju i ostanak na udaljenosti od najmanje tisuću metara od područja napada, navodi se u izvješću HRW-a.

Nije se moglo potvrditi jesu li ljudi na tom području ozlijeđeni bijelim fosforom. U međuvremenu, izraelska vojska optužila je u ponedjeljak Iran da je ponovno upotrijebio kasetno streljivo u raketnim napadima na Izrael.

Glasnogovornik vojske nije precizirao koji je dio zemlje bio meta. Teheran je ranije potvrdio korištenje bojnih glava s kasetnim streljivom, kako tijekom ovog sukoba, tako i u prošlogodišnjem ratu u lipnju.

Korištenje kasetnog streljiva široko je osuđeno u međunarodnoj zajednici jer neselektivno prekriva velika područja eksplozivnim napravama te je posebno opasno za civile. Izrael je optužio Iran za namjerno ispaljivanje ove vrste streljiva na civilna područja.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je novinarima da Iran od početka ovog rata koristi kasetno streljivo protiv izraelskih urbanih centara "gotovo svakodnevno". "Ciljaju velike gradove", rekao je.

Dosadašnje žrtve iranskih napada u Izraelu bili su isključivo civili.

Pojasnio je da je kasetno streljivo općeniti naziv za raketu ili projektil koji sadrži više bojnih glava ili eksplozivnih naboja. "To viđamo u različitim varijantama", dodao je glasnogovornik.