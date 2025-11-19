Lovio bivšu po gradu i brutalno je ubio. Mostarski ubojica sad traži da suđenje čeka sa slobode

Na sudu u Mostaru u srijedu ujutro održano je ročište po prijedlogu tužiteljstva za određivanje pritvora 33-godišnjem A.K, koji je u nedjelju u Mostaru ubio svoju bivšu djevojku, 32-godišnju A.J, javlja Bljesak.

Njemu se na teret stavlja da je 16. studenog na autobusnoj stanici, nakon što je ranije ilegalno nabavio pištolj, napao 32-godišnju A.J.

Više puta ju je udario, a onda je izvadio pištolj. Počela je bježati od njega, ušla je u jedan ugostiteljski objekt, sakrila se u toalet i pokušala nazvati pomoć. Ali ubojica ju je sustigao i upucao...

- Prišao joj je i pucao iz pištolja u glavu. Od zadobivenih ozljeda na licu mjesta je preminula - naveli su iz tužiteljstva.

Ali mostarski ubojica ne slaže se da mu treba odrediti pritvor!

Njegov odvjetnik po službenoj dužnosti kazao je da se obrana protivi određivanju pritvora te je predložio da se određenim mjerama zabrane pokuša postići ista svrha. Kazao je kako je već saslušan veći broj svjedoka, naveo je kako smatra da ne postoje izvanredne okolnosti...

Optuženi za ubojstvo složio se s navodima svojeg odvjetnika. Kazao je kako nema ništa drugo za dodati...

Iz tužiteljstva su poručili da ostaju pri svojem zahtjevu o određivanju pritvora.

- Puštanje na slobodu osumnjičenika rezultiralo bi prijetnjom narušavanja javnog reda, jer je u posljednje vrijeme sve više femicida - poručuju iz tužiteljstva.

Sud će odluku donijeti do kraja dana.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/