Orban daje ugostiteljima paket pomoći od 300 milijuna dolara

Mađarska vlada najavila je u srijedu paket pomoći ugostiteljima od 100 milijardi forinti (304,42 milijuna dolara) kako bi se lakše nosili sa znatno višom minimalnom plaćom.

Vlada će time poduprijeti likvidnost restorana, a planira im i smanjiti porezne obveze odredbom prema kojoj će do petine njihovog prihoda tretirati kao naknadu za uslugu.

Mjere bi trebale ojačati financije restorana nakon podizanja minimalne plaće na početku godine za 11 posto.

Paket uključuje i upola niži turistički porez i ukidanje nameta na potrošnju u segmentu zabave za tvrtke čija vrijednost ne prelazi jedan posto godišnjeg prometa, izvijestila je financijska web stranica portfolio.hu, pozivajući se na izjave ministra gospodarstva Martona Nagyja na brifingu.

Premijer Viktor Orban nagovijestio je i da bi mogao odgoditi ukidanje subvencija za cijene energije kako bi građani lakše podnijeli teret većih računa za grijanje u uvjetima hladnog vala.

Njegova vlada trebala bi donijeti odluku o izmjenama subvencija na današnjoj sjednici.

Jesensko istraživanje Eurobarometra pokazalo je da Mađare najviše muče sve veći troškovi života, unatoč popuštanju inflacije, s 25 posto na početku 2023. godine na dopušteni raspon od dva do četiri posto u studenome, prema središnjoj banci, podsjeća Reuters.

Orban je također najavio velika smanjenja poreza za obitelji, povećanje plaća, bonove za prehranu umirovljenicima, mirovinski dodatak koji će se isplatiti u veljači i program subvencioniranih stambenih kredita.