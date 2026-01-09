Obavijesti

News

Komentari 0
NEKADAŠNJI SAVEZNICI

Poljska bijesna na Mađarsku: Dali azil Poljacima, Varšava zove veleposlanika na razgovor

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Poljska bijesna na Mađarsku: Dali azil Poljacima, Varšava zove veleposlanika na razgovor
Foto: YOAN VALAT

Budimpešta je bez objašnjenja odobrila azil za dvoje poljskih državljana, što je dodatno zaoštrilo odnose Varšave i Orbánove vlade, već opterećene slučajevima PiS-ovih političara pod istragom

Admiral

Poljsko ministarstvo vanjskih poslova u petak je pozvalo na razgovor mađarskog veleposlanika nakon što je Budimpešta odobrila azil za dvoje još neidentificiranih poljskih državljana, objavio je njegov glasnogovornik u petak, u vrijeme pogoršanja odnosa nekoć snažnih saveznica. 

Portal VSquare u četvrtak prenosi da je mađarska delegacija u Bruxellesu predstavnicima drugih zemalja poslala pismo u kojem obavještava da je dala azil dvoje poljskih državljana. 

SURADNJA VEĆ USPOSTAVLJENA Poljska je spremna primiti njemačke vojnike za osiguravanje primirja u Ukrajini
Poljska je spremna primiti njemačke vojnike za osiguravanje primirja u Ukrajini

Pismo, kasnije objavljeno i u poljskim medijima, ne identificira o kome je riječ ni zašto im je bio potreban azil. 

Glasnogovornik poljskog ministarstva vanjskih poslova Maciej Wewior rekao je da će Varšava obavijestiti mađarskog veleposlanika o „prigovorima na tu odluku”. 

POSLAO PISMO Trump Orbanu poželio puno sreće u izbornoj kampanji: 'Ti si primjer ostatku svijeta...'
Trump Orbanu poželio puno sreće u izbornoj kampanji: 'Ti si primjer ostatku svijeta...'

Budimpešta je 2024. razljutila Varšavu dajući azil Marcinu Romanowskom, bivšem zamjeniku ministra pravosuđa iz poljske nacionalističke stranke Pravo i pravda (PiS) koja je vladala do 2023. godine.

Poljske vlasti optužile su Romanowskog za korupciju, što on odbacuje. 

U studenom je bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, ključna ličnost PiS-a, odlučio ostati u Budimpešti nakon što je poljski parlament glasao da mu se ukine imunitet kako bi odgovarao na optužbe o zloupotrebi javnog novca. 

ZAJEDNIČKA IZJAVA EU poslala poruku Venezueli: 26 država za je smirivanje krize, jedino se Mađarska protivi
EU poslala poruku Venezueli: 26 država za je smirivanje krize, jedino se Mađarska protivi

Poljski mediji tada su spekulirali da će Ziobro zatražiti azil u Mađarskoj. 

Mađarski samoprozvani „neliberalni” premijer Viktor Orban bio je snažan saveznik Varšave tijekom vlasti PiS-a, iako je njegova odluka o održavanju odnosa s Moskvom nakon početka ruske invazije ugrozila taj odnos i prije no što su poljski konzervativci odstupili s vlasti. 

NAJMANJE ČETVERO POGINULIH Hrvat iz Lavova za 24sata: 'Ovo je strašno. Nema struje, ledeno je. A Rusi udaraju Orešnikom!'
Hrvat iz Lavova za 24sata: 'Ovo je strašno. Nema struje, ledeno je. A Rusi udaraju Orešnikom!'

Od pobjede proeuropske koalicije predvođene centrističkim premijerom Donaldom Tuskom 2023., tenzije su dodatno narasle.

Tuskova vlada najavila je da će privesti pravdi političare PiS-a odgovorne za korupciju, a Mađarska, država koja je prema Transparency Internationalu već tri godine najkorumpiranija zemlja EU-a, smatra to političkim progonom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'
FEMICID U RIJECI

Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'

Rominu V. (22) prije mjesec dana u Rijeci ubio je Fran B. (24) • Njihov odnos, kaže sestra, Romina nije doživljavala ozbiljno • Sestra uputila i pismo javnosti: ‘Zaštitite žene!’
Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu
Nakon zastoja

Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte
I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'
DIM STVARA PROBLEME MJEŠTANIMA

I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'

Problem je i što se na svega nekoliko metara od same hale nalaze i žice dalekovoda. Zbog toga je bila isključena struja, no ona je u četvrtak ponovno uključena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026