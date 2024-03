Orešković: 'Imam poruku za Šeksa. Pozdravlja ga zmija otrovnica koja šiklja otrov...'

Milanovićev potez znači mobilizaciju svih progresivnih snaga ovog društva koje sada imaju motiv više izaći na izbore i izboriti se za to da državu izgradimo iz temelja, ojačamo institucije, kazala je gostujući na N1 televiziji saborska zastupnica Dalija Orešković. Milanovićeva najava da ulazi u utrku za premijera dobila je dosta pažnje na jučerašnjem Općem Saboru HDZ-a, u čemu Orešković vidi strah...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:20 HDZ | Video: 24sata Video

- To pokazuje da je HDZ svjestan da im se zadaje smrtni udarac. To su debelo, debelo, davnih dana zaslužili. Kada kažu da ih nije strah, ne bih rekla. Nisu se bavili sobom, nije bilo vremena da se pohvale velikim uspjesima Vlade Andreja Plenkovića, previše vremena im je oduzelo spominjanje svakog ponaosob u opoziciji- kazala je Orešković za N1.

Dodaje da Milanovićev potez nije izrijekom zabranjen, ali kako nije u duh Ustava. Ali, kaže, ustavno-pravni poredak u Hrvatskoj je dokinut...

- Upravo su institucije, djelovanjem HDZ-a, urušene do kraja - kazala je Orešković navodeći primjer obveze predsjednika i Vlade da sukreiraju vanjsku politiku, a svi su šutjeli na očito kršenje te odredbe.

- Ako ga se nismo pridržavali i poštovali jer su svi išli linijom manjeg otpora, kako sada možemo reći da nešto nije u duhu nepisanog pravila - upitala se.

Odmah je nastavila:

'Pozdrav zmije otrovnice'

- Da smo u normalnim okolnostima, drugačije bih komentirala ovakvu situaciju, ali država se nalazi u izvanrednom stanju - kaže Orešković, koja pita ustavno-pravne stručnjake: “Što nam je to još ostalo od ove države da to trebamo ustavno-pravnim načelima braniti? Toga nema.”...

Posebnu poruku uputila je Vladimiru Šeksu, koji je jučer na skupu HDZ-a kazao kako je Milanović nesposoban za obavljanje dužnosti.

- Imam poruku za Vladimira Šeksa, pozdravlja ga zmija otrovnica koja šiklja otrov iz svojih šupljih zubi. Tako me on opisao. On nije dostojan da o ovoj državi išta više kaže. Da mu je bilo stalo do ustavnog poretka, on bio svom predsjedniku Vlade rekao da ne može sam potpisivati nikakve nove Vatikanske ugovore bez da predsjednik Republike tu ima riječ… Ono što Vladimir Šeks želi je jednopartijski monopol nad svim institucijama ove države i drago mi je da mu je, ne Zoran Milanović, nego cijela javnost rekla da je toga dosta - kazala je Orešković za N1.