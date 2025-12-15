Orešković o privatnoj tužbi Parage i 'Bačićevim' zakonima: 'Što dalje, i bubrege će vaditi?'

Dalija Orešković, saborska zastupnica, komentirala je za N1 glasanje o "Bačićevim" zakonima te vlastiti apel za skidanjem saborskog imuniteta kako bi se mogla suočiti s privatnom tužbom Dobroslava Parage.

Hrvatski sabor donio je nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju i o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, kolokvijalno nazvane 'Bačićevi zakoni'. Saborski klubovi lijeve oporbe najavili su da će iste dati na ocjenu ustavnosti te pokrenuti referendum kako bi se spriječilo uništenje prostora u režiji Branka Bačića i HDZ-a.

- Najavljeni koraci su nužni, nije bilo drugog puta, nakon što je bilo jasno da HDZ ne želi usvojiti niti jedan od upućenih amandmana i primjedbi koje su preko oporbe stigle zapravo od struke. Struka je ta koja je inicirala sve što smo u Saboru izgovarali, ovo pokazuje do koje mjere HDZ gazi, ne samo znanje i struku, nego i osnovne demokratske institute, gazi ovlasti i nadležnosti lokalne samouprave - komentirala je Orešković najavu zahtjeva o ustavnosti te potencijalnog referenduma nakon današnjeg glasanja o Zakonima.

Dodala je da je današnje glasanje pokazalo da jednostavno ne žele imati sluha za suštinu, a kako kaže, HDZ zna za koga je osmislio ove zakone, tko će profitirati, a to će se s vremenom saznati. Navodi i da je ovo test za Ustavni sud, ponovljeni test 'jer su na jednom već pali'.

Orešković je upozorila da bi novo nepostupanje Ustavnog suda u zadanom roku predstavljalo jasan dokaz potpunog urušavanja institucija. U tom bi slučaju, kaže, jedini preostali put bio izravno obraćanje građanima i pokretanje referenduma radi obrane zemlje i temeljnih vrijednosti.

Orešković ističe da bi referendum mogao biti uspješan jer je HDZ, prema njezinu mišljenju, podcijenio koliko su nekretnine važne građanima. Smatra da su vladine politike duboko zadirale u privatnu imovinu te da će naići na snažan otpor, čak i u tradicionalno HDZ-ovim uporištima.

- Ušli su ljudima u srž. Što je sljedeće - bubrezi, zjenice oka?, upitala je, naglašavajući da je riječ o ozbiljnom društvenom prijeporu.

Poručila je kako se današnji HDZ ne može uspoređivati s ranijim razdobljima.

- Ovo je jedan puno monstruozniji, maligniji i destruktivniji HDZ kakvog do sada nismo vidjeli, rekla je, optužujući stranku da gazi temeljne vrijednosti, identitet i moralni sustav na kojem je država izgrađena.

Orešković je komentirala i apel koji je uputila zastupnicima, a koji je danas odgođen jer Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) nije imalo kvorum. Radi se, naime o zahtjevu Dobroslava Parage da joj se skine imunitet, na što je i sama apelirala da se učini:

- HDZ-ovci su se trebali potruditi. Sad su imali priliku pokazati što stvarno žele, poručila je, izdvojivši izostanak Ante Deura - kaže.

Naglasila je da joj imunitet nije potreban kako bi se suočila s tužbom Dobroslava Parage te da je njezin apel bio usmjeren šire, prema oporbi i građanima.

- Netko se mora suprotstaviti. Želim pozvati i oporbu i građane da se suprotstavimo HDZ-u, zaključila je i upozorila da se u društvu normaliziraju ekstremi iza kojih, po njezinu mišljenju, stoji HDZ.