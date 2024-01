Orešković usporedila Andreja Plenkovića s Hitlerom. Dobila opomenu pa je izbacili iz sabora

Führer aber nicht mein Führer - tu izjavu, koja je uzrujala Jandrokovića, sam ciljala uz ovaj Zakon, znam što sam rekla, zašto sam to rekla i stojim iza svake svoje riječi. To je moj stav i ocjena općeg stanja vladavine prava i stupnja demokracije u RH, moja pobuna protiv toga što je u proteklih osam godina Andrej Plenković skuhao Hrvatsku kao žabu, poručila je zastupnica Dalija Orešković za saborskom govornicom nakon što ju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio na govor mržnje uspoređujući tom izjavom predsjednika Vlade s Hitlerom.

Orešković je stojeći za govornicom, za kojom je u ime Kluba GLAS-a, Centra i SsIP-a, obrazlagala stajalište o izmjenama Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, nekoliko puta ponovila izjavu o premijeru, koji nije njezin premijer - "Führer aber nicht mein Führer", iako ju je ranije Jandroković ocijenio kao govor mržnje. Kad je prvi put to rekla, Jandroković nije čuo, ali mu je za vrijeme stanke netko ukazao na to pa je preslušao ponovno snimku. Da je registrirao odmah što je rekla, pojasnio je, isključio bi je sa sjednice. Ali obzirom da nije reagirao odmah, upozorio ju je da tako nešto ne govori.

- Postavljam pitanje jesam li doista pretjerala s tim Führer aber nicht mein Führer? Ja ću reći da nisam - kazala je svejedno malo kasnije opet Orešković, a onda je reagirao Željko Reiner, koji je u tom trenutku preuzeo upravljačku palicu.

- Po članku 240. Poslovnika moram vam izreći kaznu s oduzimanjem riječi. Vi opetovano ponavljate nešto što je potpuno neprimjereno govoriti o bilo kome s ove govornice. Voljeli vi nju ili njega ili ne, slagali se ili ne, ali ovo je kršenje članka 240. našeg Poslovnika - rekao je, a Orešković nastavila govoriti zbog čega joj je Reiner izrekao još jednu kaznu - udaljenje sa sjednice.

- Niste bili toliko hrabri kada je Đakić pozivao državno odvjetništvo da pokrene kazneni postupak protiv mene zbog povreda ugleda RH - okrenula se Orešković i poručila Reineru.

- Da, to je trebalo napraviti, ja to isto mislim - složio se Reiner sa svojim stranačkim kolegom pa joj, obzirom da je nastavila govoriti unatoč kaznama, izrekao još jednu, a to znači da na sjednici ne može sudjelovati ni sutra.

To je izazvalo reakciju nekoliko oporbenih zastupnika.

- Mislim da ste vi prekršili Poslovnik oduzevši riječ kolegici Orešković temeljem članka 240. Piše da se oduzima riječ kada se poziva na nasilje ili mržnju, kada vrijeđa hrvatski narod, vjerske, nacionalne i druge zajednice, spolne, rodne ili druge skupine te strane države i međunarodne organizacije i njihove predstavnike. Kolegica nije povrijedila niti jedno slovo ovog članka, za razliku od nekih kojih su ovdje žene nazivali nakazama, debelima, masnima i gdje se trebali oduzeti riječ upravo temeljem ovog članka i ovog stavka, a niste - poručila je SDP-ova potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac.

Reiner je uzvratio da je primijenio Poslovnik kako je i trebao.

- Pridružujem se istom argumentu kolegice Glasovac jer u članku 240. ne navodi se ništa od onoga što ste dali kao razlog. Vi osobno ste propustili nebrojeno puta i govore mržnje i direktna vrijeđanja, omalovažavanja naročito prema ženama, upravo vi - kazala je i zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.

U obranu kolegice stao je i zastupnik Suverenista Marko Milanović Litre.

- Govor mržnje bi bio samo poziv na nasilje, a to što ste se vi našli uvrijeđeni, to je vaša osobna subjektivna stvar. Ovo je cenzura zastupnika - poručio je.

A kritiku Reineru je uputila i Anka Mrak Taritaš.