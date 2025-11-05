Obavijesti

MOTIVIRANI MRŽNJOM

Organizator srpskog događaja u Splitu: 'Srbi imaju pravo na financiranje svog programa'

Piše Ivana Mihaljević,
Nikola Vukobratović organizirao je Dan srpske kulture u Splitu na koji je u ponedjeljak navečer upala grupa mladića te rastjerala uzvanike

Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta' i organizator Dana srpske kulture u Splitu, reagirao je napad na goste događaja i kritike političara, javlja Slobodna Dalmacija.

Vukobratović je odgovorio zastupniku Marinu Miletiću iz Mosta, koji je pozvao na preispitivanje financiranja manjinskih udruga. 

- Dio našeg političkog sistema su prava nacionalnih manjina te samim time i težnja države da financira kulturnu raznolikost. Srbi u Hrvatskoj plaćaju porez i, dakle, uplaćuju u zajedničku kasu iz koje imaju svako pravo da se financiraju njihovi programi, kao što se financiraju i svi ostali programi u ovoj zemlji - pojasnio je Vukobratović. 

Vukobratović je naglasio da su nasilnici koji napadaju manjinske programe motivirani mržnjom i osobnim interesima, te da je situacija posebno teška za djecu koja su svjedočila incidentu. Gosti iz Novog Sada, koji su pretrpjeli napad, sigurni su se vratili kući, ali trauma ostaje.

-  Gostima je to manje traumatično nego onima koji moraju ostati u Splitu. Što se tiče onih koji su ostali tu u Splitu, ne znam što da kažem. To je specifična situacija kad u rodnom gradu doživite takvo nešto, osobito sam zabrinut za djecu osnovnoškolskog uzrasta koja su to sve proživljavala. Ne znam zaista što njima reći i kako će to utjecati na njihov život - kaže Vukobratović. 

Predsjednik 'Prosvjete' komentirao je i izložbu slikara Budimira Dimitrijevića, koju sada policija čuva zbog sigurnosnih razloga. Unatoč okolnostima, izložba se održava do kraja kako bi publika mogla uživati u radovima. Vukobratović je ocijenio da je opravdanje nasilja povodom obljetnice Vukovara 'besmisleno' jer se srpski umjetnici normalno predstavljaju i u drugim dijelovima Hrvatske.

Na pitanje misli li da bi premijer Andrej Plenković trebao doći na otvaranje programa, Vukobratović je rekao da bi svaki predstavnik vlasti bio dobrodošao na otvaranje izložbe, a posebno je istaknuo dobru suradnju s predstavnicima bošnjačke manjine u Splitu.

Komentirajući rad policije, Vukobratović je naglasio da 'nemaju kontrolu nad postupcima organa reda' te da im je fokus na organizaciji kulturnih programa i stvaranju sigurnog i ugodnog okruženja za sve sudionike.

Opravdanje nasilja zbog obljetnice Vukovara nazvao je besmislenim, ističući da se koncerti srpskih izvođača redovno održavaju i u drugim dijelovima Hrvatske, uključujući i Vukovar, te da za takvo ograničavanje ne postoji zakonska osnova.

