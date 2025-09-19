Organizatori o otkazanom festivalu u Velikoj Gorici: 'Mi smo mali tim i nitko nas ne štiti'

Organizacijski tim Oglede festivala, koji se od 2. do 4. listopada 2025. trebao održati u Velikoj Gorici, odlučio je otkazati sve festivalske programe. O tome su se u petak oglasili na Facebooku.

- Uslijed brojnih upita javnosti vezanih uz otkazivanje festivala Oglede, potvrđujemo kako je do odluke došlo zbog performansa Siniše Labrovića pod nazivom „Zastave svih zemalja, ujedinite se“. Budući da smo bili suočeni s velikim pritiskom na cenzuru tog performansa, organizacijski tim odlučio je radije otkazati festival, nego pristati na cenzuru umjetnika i ograničavanje umjetničkog izraza u javnom prostoru grada. To je odluka koja uopće nije bila laka, ali je u tom trenutku bila jedina ispravna i moralna jer je sve drugo bilo zadiranje u demokratska prava. Nismo se osjećali dovoljno podržanima i našli smo se u nesigurnoj i neugodnoj atmosferi u kojoj nismo mogli do kraja provesti festivalske programe. Mi smo mali tim i uglavnom ženski i nitko nas ne štiti - napisali su na Facebooku.

Sve je komentirao i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekavši da policija nije dobila nikakve prijave pa je tako i on o otkazivanju saznao iz medija.

Policija nije dobila nikakve informacije o otkazivanju festivala, rekao je Božinović, ističući da je jučer i gradonačelnik Velike Gorice rekao da mu nisi jasni motivi otkazivanja te da on, kao ni policija, nisu primili prijavu da se netko zbog bilo čega osjećao nesigurno.

Božinović je rekao da nije na organizatorima da jamče sigurnost, već je to posao policije. Podsjetio je i na slučaj Benkovac kada je policija jasno komunicirala da je njezina dužnost i da će ona u svakoj situaciji jamčiti sigurnost svim kulturnim manifestacijama i njihovim organizatorima. Ministar kaže i da je očekivao da će organizator dodatno objasniti zašto otkazuje festival, ali do toga nije došlo.

"U svakom slučaju, mi pratimo situaciju i ponavljam hrvatska policija je tu za sve građane i zadužena je za javni red i mir, posao policije nikad nije bio da ulazi u materiju, da promišlja o tome je li sadržaj neke manifestacije ovakav ili onakav. Postoji procedura - skup se prijavljuje, kaže se organizator, gdje će to biti i u skladu s određenim analizama policija poduzima radnje koje su u proporcionalne i usmjerene na očuvanje javnog reda i mira. Ne znam dakle ništa više od onoga što je bilo priopćeno od policije", rekao je Božinović.