Božinović: Ne znam zašto je otkazan festival u Velikoj Gorici

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je u petak niz aktualnih tema pa tako i otkazivanje festivala U Velikoj Gorici, rekavši da policija nije dobila nikakve prijave pa je tako i on o otkazivanju saznao iz medija. Policija nije dobila nikakve informacije o otkazivanju festivala, rekao je Božinović, ističući da je jučer i gradonačelnik Velike Gorice rekao da mu nisi jasni motivi otkazivanja te da on, kao ni policija, nisu primili prijavu da se netko zbog bilo čega osjećao nesigurno. Božinović je rekao da nije na organizatorima da jamče sigurnost, već je to posao policije. Podsjetio je i na slučaj Benkovac kada je policija jasno komunicirala da je njezina dužnost i da će ona u svakoj situaciji jamčiti sigurnost svim kulturnim manifestacijama i njihovim organizatorima. Ministar kaže i da je očekivao da će organizator dodatno objasniti zašto otkazuje festival, ali do toga nije došlo.

"U svakom slučaju, mi pratimo situaciju i ponavljam hrvatska policija je tu za sve građane i zadužena je za javni red i mir, posao policije nikad nije bio da ulazi u materiju, da promišlja o tome je li sadržaj neke manifestacije ovakav ili onakav. Postoji procedura - skup se prijavljuje, kaže se organizator, gdje će to biti i u skladu s određenim analizama policija poduzima radnje koje su u proporcionalne i usmjerene na očuvanje javnog reda i mira. Ne znam dakle ništa više od onoga što je bilo priopćeno od policije", rekao je Božinović.

Ministar je komentirao i najnovije slučajeve deportacija migranata iz Austrije u Hrvatsku. Na pitanje jesu li neki od tih ljudi osuđeni za kaznena djela i ako da, koja, odgovorio je da nisu.

"Od tih 11 osoba, dvije su obitelji, to je ono što morate znati, mi na tromjesečnoj bazi objavljujemo sve o deportacijama. Ove godine bilo je oko 1038 s jučerašnjim danom ljudi koji su deportirani u Hrvatsku. S druge strane iz Hrvatske je deportirano šest i pol tisuća ljudi".

"Nitko ne može doći u Hrvatsku prije nego što hrvatske institucije daju suglasnost. Nije to situacija u kojoj netko stavi ljude na avion i pošalje u Hrvatsku koja ih mora primiti. Sve se provjerava pa tako i kaznene prijave, ako se to nađe, neće dobiti dozvolu za deportaciju", poručio je ministar dodajući da u političkom životu postoje akteri koji žele to iskoristiti za uzbunjivanje javnosti, dok hrvatska policija čvrsto drži kontrolu u svojim rukama.

'Ako smo među zemljama koje žele suzbiti zlostavljanja djece ne znači da pristajemo na sve'

Ministra su novinari pitali i kakav je njegov stav o temi koja u posljednje vrijeme izaziva dosta prijepora, a riječ je o uredbi za sprječavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece. Božinović je najprije podsjetio da je još 2021. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kojim je predsjedao sadašnji predsjednik SDP-a podržao prijedlog o kontroli seksualnog iskorištavanja djece.

"Mi cijelo vrijeme podržavamo stav da se to pitanje mora riješiti. Modeli rješenja su nešto drugo i to ne znači da ako si među zemljama koje žele to riješiti, da ćeš pristati na sve", istaknuo je Božinović. Naglasio je kako se nikada na radnim tijelima o tome nije glasovalo i da države članice daju svoje sugestije.

Podsjetio je da hrvatska policija na godišnjoj razini dobiva oko 10 tisuća prijava od digitalnih platformi putem Europola što se odvija kroz privremenu derogaciju europskog zakon o privatnosti. U travnju iduće godine ta derogacija ističe i zato se sada vodi ta rasprava. Ako platforme nemaju pravnu osnovu za prijavu, postoji opasnost da bi se onaj tko bi bio detektiran mogao žaliti da se do dokaza došlo na nezakonit način, ističe Božinović.

"Država ni danas nije angažirana u dijelu prikupljanja, to dolazi na dobrovoljnoj bazi digitalnih platformi. Hrvatska policija to ne radi u ovom trenutku niti bi radila kada bi ovakav prijedlog uredbe bio usvojen. Da se pročitao dokument, vidjelo bi da države tu nema. Ključno je da nakon covida 19 imamo erupciju sadržaja koji su inkriminirajući kada je riječ o seksualnom zlostavljanju djece. Ako se ne nađe rješenje od travnja iduće godine, imat ćemo znatno manje prijava takvih slučajeva", tvrdi ministar.

Božinović je komentirao i Facebook objavu svoje stranke, HDZ-a, kada je riječ o embargu izvoza oružja Izraelu i komentar na predsjednika države. Ponovio je kako HDZ vodi principijelnu politiku i razgovara s obje strane.

"Vidite i da se članice EU-a i izvan nje teško nose, to je teška humanitarna kriza za koju sam siguran da postoji konsenzus kako to treba završiti, da treba prestati s ubijanjem civila, ali situacija u Izraelu nije jednostavna. Ovo je bila reakcija na komentar predsjednika Republike koji je došao tjedan dana nakon što se o tome raspravljalo i glasovalo u Europskom parlamentu", kazao je Božinović.

Dodao je da se ovo pitanje u djelu javnosti pokušava koristiti za neke unutarnjopolitičke prijepore. "Naš glavni oporbeni oponent je glasovao na način na koji možda predsjednik Republike nije očekivao i to samo potvrđuje da je situacija dosta složena", zaključio je Božinović.