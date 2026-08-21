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TRAGEDIJA U SAD-U

Osam ljudi poginulo u padu malog zrakoplova na Aljasci

Piše HINA,
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Osam ljudi poginulo u padu malog zrakoplova na Aljasci
Foto: canva, ilustracija
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U avionu Cessna 441 čarter kompanije Security Aviation bilo je šest putnika i dva pilota,, a bio je na putu iz Anchoragea ka radarskoj lokaciji Cape Newenham.

Osam ljudi poginulo je kada se mali zrakoplov srušio u udaljenom području zapadne Aljaske u četvrtak, objavilo je američko vojno zapovjedništvo za Aljasku.

U avionu Cessna 441 čarter kompanije Security Aviation bilo je šest putnika i dva pilota,, a bio je na putu iz Anchoragea ka radarskoj lokaciji Cape Newenham.

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Srušio se zapadno od aerodroma radarske lokacije, navodi FAA.

U ranijoj objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Mike Dunleavy rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spašavanja.

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Objekt Cape Newenham dio je mreže udaljenih radarskih postaja koje prate zrakoplove u zračnom prostoru Aljaske i duž njezinih granica.

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