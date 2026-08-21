Osam ljudi poginulo u padu malog zrakoplova na Aljasci

Osam ljudi poginulo je kada se mali zrakoplov srušio u udaljenom području zapadne Aljaske u četvrtak, objavilo je američko vojno zapovjedništvo za Aljasku.

U avionu Cessna 441 čarter kompanije Security Aviation bilo je šest putnika i dva pilota,, a bio je na putu iz Anchoragea ka radarskoj lokaciji Cape Newenham.

Srušio se zapadno od aerodroma radarske lokacije, navodi FAA.

U ranijoj objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Mike Dunleavy rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spašavanja.

Objekt Cape Newenham dio je mreže udaljenih radarskih postaja koje prate zrakoplove u zračnom prostoru Aljaske i duž njezinih granica.