U avionu Cessna 441 čarter kompanije Security Aviation bilo je šest putnika i dva pilota,, a bio je na putu iz Anchoragea ka radarskoj lokaciji Cape Newenham.
TRAGEDIJA U SAD-U
Osam ljudi poginulo u padu malog zrakoplova na Aljasci
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Osam ljudi poginulo je kada se mali zrakoplov srušio u udaljenom području zapadne Aljaske u četvrtak, objavilo je američko vojno zapovjedništvo za Aljasku.
U avionu Cessna 441 čarter kompanije Security Aviation bilo je šest putnika i dva pilota,, a bio je na putu iz Anchoragea ka radarskoj lokaciji Cape Newenham.
Srušio se zapadno od aerodroma radarske lokacije, navodi FAA.
U ranijoj objavi na društvenim mrežama, guverner Aljaske Mike Dunleavy rekao je da Nacionalna garda Aljaske sprovodi operaciju potrage i spašavanja.
Objekt Cape Newenham dio je mreže udaljenih radarskih postaja koje prate zrakoplove u zračnom prostoru Aljaske i duž njezinih granica.
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