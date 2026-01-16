Obavijesti

ULAGANJE U OBRAZOVANJE

Osigurali preko 2 i pol milijuna eura za pomoćnike u nastavi u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Osnovna škola N. Andrić u Vukovaru | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Riječ je o sedmoj fazi projekta čija je provedba započela u rujnu 2024., a planirano trajanje je do kolovoza 2027. godine

Vukovarsko-srijemska županija osigurala je više od 2,6 milijuna eura za pomoćnike u nastavi, njih 73 koji će pružati pomoć za 86 učenika s teškoćama u razvoju.

Najveći dio sredstava, u iznosu od 2.529.055 eura, osiguran je kao bespovratni iznos iz Europskog socijalnog fonda plus. Ostatak sredstava, u visini od pet posto ukupne vrijednosti, odnosno 133.108 eura, sufinancira Vukovarsko-srijemska županija iz vlastitog proračuna, potvrđujući time svoju čvrstu opredijeljenost ulaganju u obrazovanje i socijalnu osjetljivost, izvijestili su u petak iz županijskog Upravnog odjela za obrazovanje i društvene djelatnosti.

- Zahvaljujući ovim sredstvima, izravna podrška u nastavi osigurana je za 86 učenika s teškoćama u razvoju na području cijele županije. Za te potrebe, ugovorom o radu zaposlena su 73 pomoćnika u nastavi i stručna komunikacijska posrednika. Njihova uloga ključna je ne samo za akademski uspjeh učenika, već i za izgradnju njihova samopouzdanja te lakše prevladavanje komunikacijskih i drugih barijera na koje nailaze tijekom školovanja - kazala je pročelnica za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić.

Riječ je o sedmoj fazi projekta čija je provedba započela u rujnu 2024., a planirano trajanje je do kolovoza 2027. godine.

- Kroz ovaj trogodišnji ciklus, naglasak je stavljen na kontinuitet podrške i osiguravanje stabilnog okruženja za učenike kojima je stručna pomoć neophodna za svakodnevno svladavanje školskih obveza i socijalnu integraciju - poručuju iz Vukovarsko-srijemske županije.

