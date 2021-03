Zbog sumnje da je ubio 55-godišnju pomajku osječko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 22-godišnjeg Egona Elezovića, osumnjičenika protiv kojega je predloženo produljenje istražnog zatvora, izvijestilo je u četvrtak tužiteljstvo.

Nakon provedene istrage okrivljenika se optužnicom tereti da je 7. prosinca 2020. između 22 i 23 sata, u Koranskoj ulici, u Osijeku, ubio pomajku u obiteljskoj kući u kojoj su zajedno živjeli, priopćilo je tužiteljstvo.

Optuženog 22-godišnjaka terete da je u nakani da je usmrti 55-godišnjoj pomajci prišao s leđa te ju više puta snažno udario alatom po glavi i vratu, nanijevši joj tako višestruke ozljede od kojih je umrla. Kako smo doznali, ubio ju je sjekirom.

Županijsko državno odvjetništvo je protiv okrivljenika predložilo produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Podsjetimo, tog dana, 7. prosinca 2020., Egon Elezović je malo prije 13 sati pozvonio na vrata susjeda preko puta i rekao im da mu mama leži mrtva u kući te da pozovu policiju. On je ostao ispred kuće i dočekao policiju, koja ga je potom odvela u policijsku postaju.

Nekoliko sati trajao je očevid u njihovoj maloj kući. Policija je prvo trebala utvrditi je li riječ o nasilnoj smrti, a potom i uzeti sve tragove kako bi pronašla počinitelja.

Nije se mogla o njemu brinuti

- Neda je bila dobra žena, ali loša za sebe. Oduvijek je imala problema s alkoholom. Njen muž Miro bio je divan čovjek, požrtvovan. Kad su posvojili dijete, svi smo mislili da će se ona malo srediti. I je. Miro je jako volio tog dječaka. Ali kad je on umro, Neda je opet počela po starom. Puno je pila i ubrzo su došli iz centra za socijalnu skrb te joj oduzeli malog. Nije se ona mogla o njemu brinuti. Nije radila, živjela je od socijalne pomoći, pila je. Sve to nije bilo za dijete. Malog su smjestili u udomiteljsku obitelj u Ernestinovo i ondje je bio do punoljetnosti, ali je posjećivao pomajku; viđali smo ga kako dolazi - rekli su susjedi iz Koranske ulice.

Kada je Egon napunio 18 godina, izašao je iz sustava socijalne skrbi i vratio se pomajci. Ona je živjela u jednom dijelu kuće, a on u drugom. Radio je kao konobar u lokalima i restoranima u Osijeku, a onda se nešto dogodilo s njim i postao je čudan. Od kolega je često posuđivao novac, počeo je kockati i govoriti kako se pridružio nekoj sekti.

Još je uvijek nepoznat motiv ubojstva.