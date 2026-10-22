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PALI 'DILERI'

Osječka policija pretražila stanove dvojice muškaraca: Pronašli plantažu marihuane

Piše HINA,
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Osječka policija pretražila stanove dvojice muškaraca: Pronašli plantažu marihuane
Ilustracija | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Pretragom je uz ostalo, kod 46-godišnjaka pronađeno i oduzeto 448,4 grama grana s lišćem i cvjetnim vrhovima konoplje, tri crne vreće od 150 litara...

Osječko-baranjska policija kazneno će prijaviti dvojicu osumnjičenika sa šireg osječkog područja kod kojih je pronađena veća količina marihuane, ali i plantaža, na kojoj su uzgajali konoplju, objavila je u četvrtak policija. U utorak su, temeljem naloga osječkog Općinskog suda, obavljene pretrage domova i drugih prostorija kojima se koriste 46-godišnji i 58-godišnji osumnjičenik.

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Pretragom je uz ostalo, kod 46-godišnjaka pronađeno i oduzeto 448,4 grama grana s lišćem i cvjetnim vrhovima konoplje, tri crne vreće od 150 litara, u kojima se nalaze osušene granane s lišćem i cvjetnim vrhovima konoplje, 166 grana s lišćem i cvjetnim vrhovima konoplje te tri odrezane biljke sa lišćem i cvjetnim vrhovima konoplje, visine od 110 do 185 centimetara.

Kod 58-godišnjaka policija je, uz ostalo, pronašla i oduzela oko 200 grama cvjetnih vrhova konoplje, jednu stabljika konoplje sa lišćem i cvjetnim vrhovima visine 220 centimetara te 52 grane na kojima se nalaze cvjetni vrhovi konoplje visine od 15 do 110 centimetara.

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Protiv 46-godišnjaka i 58-godišnjaka slijedi kaznena prijava osječkom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku zbog sumnje u kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 58-godišnjak dao na korištenje 10 grama marihuane 25-godišnjaku, protiv kojeg slijedi optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, napominju u policiji.

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