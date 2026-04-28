Osnovana nova politička opcija među Hrvatima koji žive u Srbiji

Piše HINA,
Zagreb: 30. Forum hrvatske nacionalne manjine | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Pokret dolazi nakon blokade rada Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, koji je dosad bio ključna politička organizacija hrvatske zajednice

U Subotici je u utorak navečer predstavljena novoosnovana Hrvatska nacionalna vizija (HNV) koju je predsjednica Jasna Vojnić, saborska zastupnica HDZ-a, predstavila kao građansku inicijativu s političkim ambicijama u zastupanju Hrvata u Srbiji. „Prva stvar koja nas je pokrenula jesu izbori za Hrvatsko nacionalno vijeće koji nas čekaju potkraj ove godine“, navela je Vojnić pred stotinjak uzvanika u Hrvatskom kulturnom centru „Bunjevačko kolo“ i najavila ako će biti nositeljica izborne liste. U razloge pokretanja HNV-a ubrojila je i jednogodišnju blokadu rada Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) koji je dosad bio jedina politička organizacija Hrvata u Srbiji.

„Za naš razvoj nužno je političko djelovanje. U ovom trenutku imamo snažnu podršku Republike Hrvatske i smatramo da su stvoreni pravi uvjeti i trenutak za pokretanje ove vizije", izjavila je Vojnić.

Dodala je da će HNV biti građanski pokret desnog centra, demokršćanskih vrijednosti, koji će djelovati u cijeloj Srbiji, gradeći pozitivnu percepciju o Hrvatima i uvjete za njihov opstanak.

Skupu su nazočili diplomatski predstavnici Hrvatske u Srbiji, dio vodstva DSHV-a suprotstavljen čelniku stranke Tomislavu Žigmanovu, čelnici hrvatskih udruga, predstavnici Katoličke Crkve, gospodarstvenici.

Krajem godine istječu mandati aktualnom vodstvu Hrvatskog nacionalnog vijeća koje je zastupničko tijelo Hrvata u Srbiji u području kulture, obrazovanja, informiranja i službene uporabe jezika.

Izbori za novi saziv Vijeća, koje čini 23 vijećnika, bit će održani pokraj godine, a po prvi put o njima će odlučivati glasovi pripadnika hrvatske zajednice koji su upisani u poseban birački popis Hrvata u Srbiji.

Jasna Vojnić aktualna je predsjednica Vijeća i treći put se kandidira za tu dužnost.

