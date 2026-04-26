NASILJE NIJE HRABROST

Ostalo je još pet dana za prijave za dodjelu Nagrade Luka Ritz

Piše HINA,
Zagreb: Dodjela nagrade Luka Ritz "Nasilje nije hrabrost" | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za prijave za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost ostalo još pet dana i podnose se do 30. travnja te odnose na školsku godinu 2025./2026., priopćeno je u nedjelju iz  Iz Grada Zagreba

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec istaknula je kako je Nagrada Luka Ritz namijenjena onima koji pokazuju da se nasilju može suprotstaviti osobnim primjerom i brigom za druge i da važno je da takvi postupci budu prepoznati.

Gradska skupština Grada Zagreba nagradu dodjeljuje učenicima koji su se istaknuli u zaštiti i afirmaciji ljudskih prava, sudjelovanju u humanitarnim aktivnostima i projektima prevencije nasilja, pružanju pomoći vršnjacima, osobito žrtvama nasilja te koji svojim ponašanjem predstavljaju uzorne prijatelje i vrijedne učenike. Posebno se vrjednuju uzajamno pomaganje, solidarnost i konkretne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nasilja u školi i lokalnoj zajednici, istaknuto je u priopćenju.

Pomažu vršnjacima: 'Ova djeca čine prava čuda, oni mogu biti uzor i mnogim odraslima...'

Krajem veljače pokrenuta je inicijativa umrežavanja dosadašnjih dobitnika Nagrade Luka Ritz kako bi osvijestili javnost o važnosti borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Hvala od srca Niki i Ardijani jer su rasadnici pozitive i dobrote

- Kada se nađemo u okolini gdje su svi pasivni, teško je biti taj pojedinac koji će nešto promijeniti, no tuđe reakcije nas ne bi trebale obeshrabrivati. Ako znamo da je ono za što se borimo dobro, trebamo nastaviti dalje i nadati se da će i drugi steći dovoljno hrabrosti i samopouzdanja kako bi i oni pomogli nekome - poručila je Karla Jančić, dobitnica Nagrade Luka Ritz iz 2022. godine i jedna od članica inicijative.

Bruna i Erin osvojile su nagradu Luka Ritz! Sprječavaju nasilje, pomažu drugima, uzor su svima

Nagrada Luka Ritz dodjeljuje se od 2010. godine. Pravo podnošenja prijedloga imaju osnovne i srednje škole s područja Grada Zagreba, a od ove godine i građani i udruge. O dodjeli Nagrade odlučuje Gradska skupština Grada Zagreba, a priznanje se tradicionalno uručuje na Međunarodni dan tolerancije, 16. studenoga. Nagrada se sastoji od javnog priznanja i novčanog iznosa od 2.400 eura, stoji u priopćenju Grada Zagreba.

U spomen na datum kada je prije 33 godine ustanovljena, Općina Stari Mikanovci nedaleko Vinkovaca u subotu je obilježila svoj Dan, a svečanoj sjednici Općinskog vijeća nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Čestitajući mještanima Starih i Novih Mikanovaca Dan općine, Milanović je pozvao općinske vlasti da od Europe u svrhu vlastitog razvoja izvuku svaki euro koji mogu jer, kako je kazao, to još dugo neće biti moguće.
Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...
