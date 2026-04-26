Ostalo je još pet dana za prijave za dodjelu Nagrade Luka Ritz

Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec istaknula je kako je Nagrada Luka Ritz namijenjena onima koji pokazuju da se nasilju može suprotstaviti osobnim primjerom i brigom za druge i da važno je da takvi postupci budu prepoznati.

Gradska skupština Grada Zagreba nagradu dodjeljuje učenicima koji su se istaknuli u zaštiti i afirmaciji ljudskih prava, sudjelovanju u humanitarnim aktivnostima i projektima prevencije nasilja, pružanju pomoći vršnjacima, osobito žrtvama nasilja te koji svojim ponašanjem predstavljaju uzorne prijatelje i vrijedne učenike. Posebno se vrjednuju uzajamno pomaganje, solidarnost i konkretne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nasilja u školi i lokalnoj zajednici, istaknuto je u priopćenju.

Krajem veljače pokrenuta je inicijativa umrežavanja dosadašnjih dobitnika Nagrade Luka Ritz kako bi osvijestili javnost o važnosti borbe protiv vršnjačkog nasilja.

- Kada se nađemo u okolini gdje su svi pasivni, teško je biti taj pojedinac koji će nešto promijeniti, no tuđe reakcije nas ne bi trebale obeshrabrivati. Ako znamo da je ono za što se borimo dobro, trebamo nastaviti dalje i nadati se da će i drugi steći dovoljno hrabrosti i samopouzdanja kako bi i oni pomogli nekome - poručila je Karla Jančić, dobitnica Nagrade Luka Ritz iz 2022. godine i jedna od članica inicijative.

Nagrada Luka Ritz dodjeljuje se od 2010. godine. Pravo podnošenja prijedloga imaju osnovne i srednje škole s područja Grada Zagreba, a od ove godine i građani i udruge. O dodjeli Nagrade odlučuje Gradska skupština Grada Zagreba, a priznanje se tradicionalno uručuje na Međunarodni dan tolerancije, 16. studenoga. Nagrada se sastoji od javnog priznanja i novčanog iznosa od 2.400 eura, stoji u priopćenju Grada Zagreba.