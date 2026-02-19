Ostavio je djevojku da umre na planini u Austriji, na sudu se branio: 'Viknula mi je da idem!'

Planinar koji je navodno ostavio svoju iscrpljenu djevojku da se smrzne na vrhu najviše austrijske planine rekao je na suđenju da mu je "ona rekla da ode". Thomas Plamberger (39) nalazi se na sudu pod optužbom za ubojstvo iz nehaja zbog smrti Kerstin Gurtner (33), piše The Sun.

Gurtner je preminula od hipotermije samo 50-ak metara ispod 3798 metara visokog vrha Grossglocknera tijekom surove siječanjske noći 2024. godine. Tužitelji tvrde da ju je Plamberger ostavio satima dok je bila iscrpljena, pothlađena i dezorijentirana te da nije na vrijeme pozvao pomoć.

Prvog dana suđenja u Innsbrucku u Austriji u četvrtak izjasnio se da nije kriv za kazneno djelo prouzročenja smrti iz nehaja. Za to kazneno djelo predviđena je maksimalna kazna do tri godine zatvora.

Foto: foto-webcam.eu

Odvjetnik Kurt Jelinek, koji zastupa Plambergera, tvrdi da je Kerstin viknula “Idi!” nakon što je s njom proveo sat i pol u ledenim uvjetima. No, tužitelji ga terete da je počinio niz ključnih pogrešaka.

Tijekom 11-mjesečne istrage analizirani su mobilni telefoni para, sportski satovi te fotografije s njihova uspona. Naručeno je i neovisno stručno izvješće alpinističkog stručnjaka.

Plamberger, opisan kao vrlo iskusan u visokogorskim alpskim turama, navodno je krenuo dva sata kasnije nego što je trebao, unatoč teškim zimskim uvjetima, te nije ponio dovoljno opreme za hitne situacije.

Foto: foto-webcam.eu

Tužitelji tvrde da je znao kako Kerstin “nikada nije sudjelovala u alpskoj turi ove duljine, težine i visine”, ali je ipak nastavio uspon. Tijekom penjanja borili su se s olujnim vjetrovima i ekstremnom hladnoćom. Istražitelji smatraju da se trebao ranije vratiti dok je povlačenje još bilo moguće.

U dramatičnom obratu uoči suđenja, Kerstinina majka javno je podržala Plambergera, nazivajući slučaj “lovom na vještice”. Ona bi trebala svjedočiti na sudu.

- Ljuti me što se Kerstin prikazuje kao naivna djevojčica koja se dala odvući na planinu. I mislim da je nepravedno kako se postupa prema Kerstininu dečku. Protiv njega se vodi lov na vještice u medijima i na internetu - rekla je uoči suđenja.

U uvodnom izlaganju Plambergerov odvjetnik rekao je da je došlo do “nesporazuma” između njegova klijenta i spasilačkog helikoptera, što je dovelo do Kerstinine smrti. Pola sata iza ponoći Plamberger je nazvao planinsku policiju. Što je točno rečeno nije jasno, no obrana tvrdi da je zatražio pomoć i negira da je policiji rekao kako je sve u redu. Policija tvrdi da je potom utišao mobitel i ignorirao daljnje pozive.

Foto: foto-webcam.eu

Oko 2 sata ujutro, dok su se nalazili tek 40-ak metara od vrha, tužitelji tvrde da ju je ostavio samu u ledenoj tami bez termo-deka i zaštitne opreme. Snimke s web-kamere navodno pokazuju kako je u 2.30 sati nastavio sam niz drugu stranu planine. Uzbuna za spašavanje izdana je tek u 3.30 sati. Do tada su snažni vjetrovi onemogućavali let helikoptera.

Spasioci su Kerstinino tijelo pronašli na padini planine u 10 sati. Na suđenju bi trebalo svjedočiti 15 svjedoka, uključujući rodbinu Kerstin i Plambergera, kao i pripadnici gorske službe spašavanja, pilot helikoptera i sudski patolog.

Plamberger je odbacio optužbe i tvrdi da se udaljio kako bi potražio pomoć te da je riječ o “tragičnoj, kobnoj nesreći”. Očekuje se da će suđenje završiti kasnije u četvrtak.