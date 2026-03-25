Oštra poruka iz SAD-a: Trump spreman dodatno udariti Iran

Sjedinjene Države u srijedu su izdale oštro upozorenje Iranu rekavši da će predsjednik Donald Trump još jače udariti ako Teheran ne prihvati da su "vojno poraženi", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. "Predsjednik Trump ne blefira i spreman je na pakao. Iran ne bi trebao ponovno pogriješiti", rekla je Leavitt na brifingu za novinare. "Ako Iran ne prihvati stvarnost sadašnjeg trenutka, ako ne shvati da je vojno poražen, predsjednik Trump će se pobrinuti da budu jače pogođeni nego ikad prije", dodala je.

Dok je zajednički američko-izraelski rat protiv Irana ušao u svoj četvrti tjedan, više zemalja poput Pakistana, Turske i Egipta uložilo je napore da posreduju u mogućim pregovorima o prekidu vatre, ali i dalje postoji neizvjesnost o tome gdje i kada će se razgovori održati.

Iran još uvijek razmatra američki prijedlog za okončanje rata, unatoč početnom negativnom odgovoru, rekao je u srijedu visoki iranski dužnosnik za Reuters, naznačujući da Teheran do sada nije izravno odbacio prijedlog.

"Razgovori se nastavljaju. Produktivni su, kako je predsjednik rekao u ponedjeljak, i nastavljaju se", rekla je Leavitt.