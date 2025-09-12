Osuđeni Jair Bolsonaro stavio brazilsku demokraciju na test

Otvoreni nostalgičar za diktaturom koji je više puta osporavao državne institucije tijekom svog mandata na čelu Brazila, Jair Bolsonaro zaklinjao se da "nikada nije odstupio od okvira Ustava", a sad je osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča. Taj umirovljeni vojni kapetan nikada se nije ogradio od mračnih godina vojne diktature (1964.-1985.), čija je "pogreška", po njegovom mišljenju, "bila mučenje, a ne ubijanje" disidenata. Ova izjava iz 2016., tri godine prije početka njegovog mandata kao šefa vodeće latinoameričke sile (2019.-2022.), vrlo dobro ilustrira njegov stil, obilježen mizoginim, rasističkim i homofobnim komentarima. Ni golema podrška američkog predsjednika Donalda Trump nije pomogla. Naime, u četvrtak je osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja puča tijekom povijesnog suđenja pred Vrhovnim sudom.

Već mu je ranije bila zabranjena kandidatura na izborima do 2030. zbog izbornih dezinformacija, a sad je vođa brazilske desnice proglašen krivim za pokušaj sprečavanja inauguracije svog lijevog suparnika Luiza Inacija Lule da Silve, koji ga je pobijedio na izborima 2022. godine.

Obiteljski klan

Da bi dosegao sam politički vrh, ovaj populist nevješt sa sintaksom, koji se voli predstavljati kao običan Brazilac u kratkim hlačama i nogometnom dresu, spretno je osigurao podršku moćnih agrobiznisa i evangeličkih lobija.

Rođen je 21. ožujka 1955. u regiji Sao Paulu, u obitelji talijanskog podrijetla. Jair Bolsonaro ima petero djece s tri različite žene. Prvih četvero od pet i sami su ušli u politiku.

Sa svojim sinovima i najnovijom suprugom Michelle, vjernom evangelkinjom 27 godina mlađom od njega, ovaj katolik stvorio je impresivno učinkovit klan.

Svojim kontaktima s Trumpovom vladom njegov sin Eduardo, koji živi u Sjedinjenim Državama i prima financijsku potporu od oca, tvrdi da je utjecao na sankcije koje je Washington nametnuo Brazilu.

Donald Trump je nametnuo kaznene carinske pristojbe toj južnoameričkoj zemlji kao odmazdu za navodni "lov na vještice" protiv svog saveznika.

Tijekom pandemije 700.000 smrti

Iako je na svojoj inauguraciji u siječnju 2019. obećao "obnoviti red", mandat čovjeka koji je kontinuirano biran za člana parlamenta od 1991. obilježile su krize, unatoč relativno pozitivnom ekonomskom rezultatu.

Stručnjaci smatraju katastrofalnim njegovo upravljanje pandemijom covida-19, koja je u Brazilu odnijela gotovo 700.000 života, što ga je dovelo i do intenzivnih sukoba s Vrhovnim sudom.

Kao klimatski skeptik, dopustio je porast deforestacije u Amazoniji.

U drugom krugu 2022. izgubio je za dlaku. Ljut, otputovao je na Floridu dva dana prije kraja mandata.

Dana 8. siječnja 2023. tisuće pristaša bolsonarista upale su u sjedišta vlasti, uzalud pozivajući na vojnu intervenciju.

Scena koja podsjeća na pohod na američki Kapitol dvije godine ranije koji su izveli pristaše njegova "prijatelja" Donalda Trumpa. Taj je Brazilca smatrao "velikim čovjekom".

"Poniženje"

Čak i prije osuđujuće presude Bolsonaro je bio oslabljen.

Nakon što je sredinom srpnja pretrpio "vrhovno poniženje" stavljanja elektroničke narukvice i uskraćivanja društvenih mreža koje je intenzivno koristio, stavljen je u kućni pritvor.

Pati od niza zdravstvenih problema kao posljedica uboda nožem koji je pretrpio tijekom predsjedničke kampanje 2018., koji mu je ostavio teške ozljede trbuha.

Jedan od posljednjih udaraca bila je zabrana kontakta sa sinom Eduardom jer se obojici prijeti optužbama za ometanje očeva suđenja za pokušaj državnog udara.

„Moja obitelj je progonjena, na meti istraga i ismijava je se u medijima, bez sažaljenja ili suosjećanja“, požalio se bivši brazilski predsjednik prije nekoliko mjeseci.