Osudili Amerikanca koji je htio ubiti Trumpa, na presudi se pokušao probosti kemijskom

Ryan Routh, muškarac koji je u rujnu 2024. planirao atentat na tadašnjeg bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, u srijedu je osuđen na doživotni zatvor. Postavio je snajpersko gnijezdo uz Trumpov golf teren u West Palm Beachu, no u zadnji tren naum je spriječio agent Tajne službe.

Savezna sutkinja Aileen Cannon proglasila ga je krivim po ukupno pet točaka optužnice.Tužiteljstvo je od početka tražilo doživotnu kaznu, ističući da je Routh mjesecima hladnokrvno pripremao ubojstvo.

- Njegovi zločini nedvojbeno zaslužuju doživotni zatvor. Pokazao je spremnost ubiti svakoga tko bi mu se našao na putu i nikada nije izrazio kajanje – poručili su tužitelji tijekom jednog ročišta, navodi CNN.

Tijekom suđenja otkriveno je da se Routh tjednima prije napada kretao oko Trumpova golf terena i rezidencije Mar-a-Lago, a koristio je i više tzv. 'burner' mobitela (za jednokratnu uporabu). Tražio je i informacije o Trumpovim nadolazećim skupovima te prometnim kamerama u Palm Beachu.

Naoružan starom puškom sovjetskog tipa i zaštićen oklopnim pločama koje je objesio preko ograde, Routh je 15. rujna 2024. ciljao šestu rupu Trumpova golf terena. Trump je u tom trenutku igrao golf samo jednu rupu dalje, udaljen tek nekoliko minuta hoda.

Agent Tajne službe, koji je pregledavao teren prije dolaska bivšeg predsjednika, primijetio je cijev puške i djelomično zaklonjeno lice napadača. Kada je Routh uperio pušku prema njemu, agent je ispalio nekoliko hitaca i potražio zaklon. Upozorio je i druge, no Routh je pobjegao. Vidio ga je građanin Tommy McGee, koji je zapamtio registraciju automobila. McGeeja su kasnije istog dana helikopterom prebacili do mjesta gdje je policija zaustavila Routha kako bi ga identificirao.

Istražitelji su brzo pronašli i pismo u kojem je Routh praktički priznao pokušaj atentata. U njemu je napisao:

“Dao sam sve od sebe. Sad je na vama da dovršite posao. Nudim 150.000 dolara onome tko to uspije.”

Ipak, istražitelji nisu našli nijedan dokaz da je zapravo imao novac za tu ponudu.

Foto: Lothar Speer/REUTERS

Routh se sam branio na ročištima, što je sudski proces pretvorilo u kaos. Sutkinja Cannon ga je neprestano prekidala zbog neprimjerenih ispada, skretanja s teme i spominjanja droge. U ranijim podnescima Trumpa je nazivao 'rasističkom svinjom' i čak ga izazivao na tučnjavu ili partiju golfa.

U završnoj riječi tvrdio je da atentat “nikad nije trebao biti izvršen” te da se stoga “ne može govoriti o pokušaju”. Sutkinja ga je samo tijekom završnog govora prekinula više od deset puta. Poroti su trebala svega tri sata da donese presudu.

Nakon što je presuda pročitana, Routh je pokušao zabiti kemijsku olovku u vrat. Njegova kći iz publike je okupljenima da ga zaustave. Nasreću, američki maršali su ga svladali i predali u zatvor.