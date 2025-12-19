Obavijesti

TIJELO NAŠLI U SKLADIŠTU

Osumnjičenog za pucnjavu na Sveučilištu Brown našli mrtvog, istražuju je li on ubio i na MIT-u

HINA
Foto: Reuters

U ponedjeljak je profesor MIT-a Nuno Loureiro (47) smrtno stradao u svom domu u predgrađu Bostona, nekih  80 kilometara sjeverno od Brownovog kampusa.

Osumnjičenik za masovnu pucnjavu na Sveučilištu Brown prošlog vikenda je mrtav, rekao je američki tužitelj, dok vlasti istražuju je li ista osoba ubila profesora Tehnološkog instituta Massachusetts (MIT) dva dana nakon napada na Brownu.

Dva druga savezna dužnosnika također su potvrdila da je osumnjičeni napadač na Brownu mrtav. Njegovo tijelo je pronađeno u skladištu u Salemu, oko 30 kilometara sjeverno od centra Bostona, gdje se u četvrtak navečer pojavio veliki kontingent policajaca u akciji vezanoj uz istragu Sveučilišta Brown.

Izvori nisu dali više detalja o identifikaciji osumnjičenika ili zašto istražitelji misle da bi dva slučaja mogla biti pove

Undated handout image of Claudio Neves Valente, suspect in Brown University shooting in Providence
Foto: U.S. Attorney Massachusetts

zana.

Dužnosnik FBI-a rekao je ovog tjedna da vlasti ne vjeruju da postoji veza između subotnje pucnjave na Browna i ubojstva profesora MIT-a. Loureiro je bio član odjela za nuklearnu znanost i inženjerstvo te fiziku, kao i MIT-ovog Centra za znanost o plazmi i fuziju.

Istražitelji u Providenceu rekli su da je osumnjičenik za pucnjavu na Sveučilištu Brown pobjegao pješice u obližnje ulice, što je potaknulo potragu koja se uvelike oslanjala na snimke stambenih sigurnosnih kamera zbog nedostatka nadzornih kamera u učionici i okolnom području.

Manhunt for Brown University shooter continues in Salem
Foto: CJ Gunther/REUTERS

Policija je objavila slike i videozapis maskiranog muškarca za kojeg se vjeruje da je napadač te je više puta zatražila pomoć javnosti u njegovoj identifikaciji. Snimka prikazuje osumnjičenika kako hoda obližnjim susjedstvom i prije i neposredno nakon napada, uključujući trenutke kada su policijska vozila stigla s upaljenim svjetlima.

''Mogao bi biti bilo gdje'', rekao je u srijedu načelnik policije Providencea Oscar Perez, dodajući da vlasti u početku nisu znale identitet ili motiv osumnjičenika.

Policija je također podijelila fotografije drugog neidentificiranog muškarca viđenog u blizini područja, rekavši da žele razgovarati s njim kao potencijalnim svjedokom koji bi mogao imati relevantne informacije. Vlasti su isprva objavile da je osoba u pritvoru dan nakon pucnjave, ali su kasnije pustile tu osobu nakon što su utvrdile da nije umiješan.

U napadu na Sveučilištu Brown smrtno je stradao dvoje studenata.

