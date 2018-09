Miletić: Min. gospodarstva je za opstanak, 'Marići' za stečaj

Zajednička sjednica Skupštine Istarske županije i Gradskog vijeća Grada Pule na temu Uljanika počela je u 9 sati, a prema naznakama neće donijeti ništa novo kada je u pitanju rješavanje krize u pulskom škveru.

Sjednicu je otvorio pomoćnik ministra Zvonimir Novak koji je u izlaganju rekao da se Vlada još u 11. mjesecu prošle godine izjasnila da će stati uz brodogradnju. Rekao je da Europska komisija očekuje u planu restrukturiranja da Uljanik i strateški partneri sudjeluju u financiranju u istom omjeru kao država.

- Kada je Uprava prezentirala prvi nacrt plana vidljivo je da su troškovi bili povećani za 100 milijuna eura, što nije malo. Prva verzija plana dostavljena je Vladi u travnju i odmah smo imali primjedbe, a po planu je država trebala snositi 60 posto troškova. Tu je još i velika isprepletenost kompanija unutar Uljanik Grupe, te se nije znalo tko restrukturira - rekao je Novak.

U svibnju su, dodao je, u drugoj ponuđenoj varijanti odbijene njihove primjedbe, da bi u trećoj varijanti plana u lipnju one donekle bile prihvaćene.

- Plan smo 13. srpnja poslali u Brisel, a Europska je komisija potvrdila da sanacijski kredit od 96 milijuna eura ulazi u troškove restrukturiranja i taj novac nećemo trebati vraćati - rekao je Novak.

Renata Kašnjar-Putar, predsjednica Nadzornog odbora Uljanika je u izlaganju navela da su sve odluke NO-a bile zakonite i da su od tri ponude izabrali najboljeg strateškog partnera. Iz tvrtke Kermas Energija Željan Horvat rekao je nakon nje da ta tvrtka ne bi bila ovdje da država u veljači nije dala kredit i da Kermas Energija u srpnju nije dala pozajmicu od oko 100 milijuna kuna za nastavak proizvodnje.

Povjerenik Jadranskog sindikata Boris Cerovac se na sjednici pojavio s vidljivim tragovima prometne nesreće koju je doživio prije nekoliko dana. Istaknuo je kako ga ne zanima prebacivanje odgovornosti već isključivo rješenje jer je država još 2012. obećala dokapitalizaciju koja se nije dogodila.

Župan Valter Flego kazao je da "gašenje brodogradnje nije nikakva opcija jer je Uljanik prevažan za Hrvatsku".

- Želimo da opstane i da se sačuvaju radna mjesta. Vlada, strateški partner i uprava trebaju djelovati i očekujemo da se ciljevi postignu jer vremena više nema. Tražimo maksimalan napor da sačuvamo Uljanik društvo i da se toj temi pristupi odgovorno. Do sad je bilo predstava i igrica. Tražimo da se država očituje želi li sačuvati brodogradnju. Mi mislimo da želi - rekao je župan.

Tri transparenta postavljena su utorak ujutro u Puli kao 'dobrodošlica' IDS-ovcima pred zajedničku tematsku sjednicu pulskog Gradskog vijeća i Skupštine Istarske županije na kojoj se raspravlja o aktualnoj situaciji i perspektivi pulskog Uljanika.

Gradonačelnik Pule Boris Miletić rekao je da je stav Grada Pule da je Uljanik poduzeće od strateškog značenja.

- Odmah se reagiralo čim smo saznali za probleme u Uljaniku. Recite mi, da li je ovaj grad ikad donio odluku na štetu brodogradnje? Nije, nikada. Nikada nećemo promijeniti prostorni plan grada Pule koji bi išao na štetu brodogradnje. Zabrinjava me velika politizacija teme Uljanika. Zašto je trebalo doći do štrajka? Koliko je štrajk koštao, neki kažu barem 25 milijuna kuna. Samo Ministarstvo gospodarstva se zalaže za opstanak brodogradnje, dok su 'Marići' za stečaj - rekao je Miletić.

- Treba završiti brodove u knjizi narudžbi jer tu leži novac i rješenje krize. Da je uprava pošteno radila i da nije usisavala pare preko dobavljača i kooperanata i da se nije nametao javnosti taj strateški partner i da je nadzorni odbor nadzirao, a ne ignorirao, mi ne bi bili ovdje. Bojim se da će se i dalje tako nastaviti i da nitko nema ovdje hrabrosti postaviti neovisnu upravu. Pitam i kako je Rossanda uopće mogao napraviti vilu u tzv. Zelenom pojasu? Uljanik nisu dizalice, već radnici kojima treba pomoći jer od njih živi Pula i Hrvatska - rekao je Damir Grunbaum iz Živog zida.

Osvanuli plakati u Puli

"Uljanik vam neće oprostiti", "IDS mafijo", piše na transparentima na kojima su nacrtana i lica pulskog gradonačelnika Borisa Miletića, strateškog partnera Uljanik grupe Danka Končara, euro zastupnika Ivana Jakovčića i njegovog suradnika Oriana Otočana. Transparenti su obješeni na kružnom toku kod Croduxa, nadvožnjaku Veli vrh-Riva i zaobilaznici Medulin, priopćili su nezadovoljni Uljanikovi radnici.

"Radnici tim činom rade veliku štetu, od takvog načina komuniciranja nitko nema koristi," kratko je prije zajedničke sjednice izjavio pulski gradonačelnik Miletić.

Uljanikovi radnici pak poručuju kako tim činom žele pokazati da nisu glupi i da dobro znaju neke stvari vezane uz Uljanik i odgovornost ljudi koji su krivi za stanje u Uljaniku. "Glavni krivac je uprava, to znamo mi radnici, to zna zakon, to znaju i oni u upravi i to neka zna cijela javnost i nacija", poručili su radnici Uljanika i dodali kako osim uprave odgovornost snosi i Nadzorni odbor koji mora kontrolirati što uprava radi.

"Cijela Pula zna pa neka se zna i šire, da je ta uprava zapravo "IDS uprava" koju je postavio sam vrh te mafijaške stranke. Postoje dokazi da je Rossanda bio član IDS-a kada je postao predsjednik uprave što se u medijima i čulo proteklih dana. Ostali članovi uprave su svi redom prijatelji i podanici vrha IDS-a. Ponavljamo da mi nismo glupi i dobro znamo da su uprava i IDS zajednički pokrali milijarde kuna iz Uljanika i tako oštetili nas radnike koji se ionako na težak način borimo za svoje plaće", naveli su radnici u priopćenju za javnost dodavši kako je nevjerojatno da IDS brani upravu, sebe, a svaljuje krivnju na sve druge, od radnika do države.

"Nećemo Končara! Nećemo Rossandu! Želimo raditi pošteno za svoj kruh", poručuju radnici.