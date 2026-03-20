Otac engleske maturantice: 'Bolest ju je ubila za samo 12 sati. Ove simptome je imala'

Otac 18-godišnje djevojke koja je preminula od meningitisa usred epidemije u Kentu, otkrio je s kojim se simptomima suočila u samo 12 sati prije nego ju je infekcija ubila. Juliette Kenny, maturantica gimnazije Queen Elizabeth u Favershamu, preminula je u subotu, 14. ožujka, samo dan nakon što je pokazala prve simptome smrtonosne bolesti koja se proširila regijom. Njezina obitelj sada poziva na hitnu promjenu sustava kako se ovakva tragedija nikada ne bi ponovila, piše Mirror.

Juliette je bila "potpuno zdrava, snažna i u formi", opisao je njezin otac Michael Kenny. Samo dva dana prije smrti, u četvrtak 12. ožujka, uspješno je odradila praktični dio ispita iz tjelesnog odgoja za maturu. Nitko nije mogao naslutiti da se bliži kraj.

Maturantica Juliette (18) dobila je prve simptome. Nakon 12 sati je bila mrtva. | Foto: Facebook

'Bolest ju je uzela tako brzo'

Obitelj je prve znakove bolesti primijetila u ranim jutarnjim satima u petak, 13. ožujka, kada je Juliette počela povraćati. U tom trenutku nije imala nikakve druge simptome. Međutim, situacija se ubrzo pogoršala.

"Ujutro smo je odveli u lokalnu hitnu ambulantu jer se na njezinim obrazima pojavila promjena boje kože. Dobila je antibiotike i kolima hitne pomoći prevezena je u bolnicu", stoji u potresnom priopćenju oca Michaela.

Unatoč naporima liječnika, ishod je bio tragičan.

"Juliette se hrabro borila satima, ali unatoč fantastičnom osoblju bolnice koje se borilo uz nju, meningitis nam ju je oduzeo za manje od 12 sati. Bili smo s njom do samog kraja, a posljednji zvukovi koje je čula bili su glasovi onih koji je vole, govoreći joj koliko je voljena i cijenjena."

Opisujući svoju kćer, otac je rekao da je imala "prekrasnu pozitivnu energiju" te da je širila "zabavu, ljubav i sreću svima oko sebe".

"Pustoš koju je njezin gubitak ostavio nama, njezinoj obitelji i prijateljima, nemjerljiva je. Dijeljenje priča o empatiji, toplini i zabavi koje je stvarala pomaže nam da prođemo kroz ovo vrijeme. Njezina energija i dalje pomaže ljudima koji je vole da pronađu put."

Vjeruje se da je žarište epidemije noćni klub Club Chemistry u Canterburyju, gdje su se posjetitelji zarazili između 5. i 15. ožujka. Jedan slučaj zaraze potvrđen je i kod studenta u Londonu, a izravno je povezan s događajima u Kentu. |

Poziv na hitnu akciju i promjenu sustava

Tragedija je potaknula obitelj Kenny da, u suradnji s organizacijom Meningitis Research Foundation zatraži hitnu akciju britanske vlade kako bi se tinejdžerima i mladima omogućio bolji pristup cjepivu protiv meningitisa B (MenB). Cjepivo protiv MenB uvedeno je u redovni program cijepljenja za bebe 2015. godine. To znači da velika većina mladih rođenih prije te godine nije zaštićena, osim ako cjepivo nisu primili privatno, što se plaća. Obitelj Kenny nije bila svjesna te činjenice.

"Nijedna obitelj ne bi smjela iskusiti ovakvu bol i tragediju. Ovo se može izbjeći. Postoje mladi ljudi koji se trenutno bore s ovom bolešću i oni koji su još uvijek u opasnosti", poručio je Michael Kenny.

"Kao roditelji, znali smo da će naša djeca promijeniti svijet i biti sila dobra. Rad na zaštiti mladih je započeo, ali mora ga biti više. Utjecaj koji je Juliette imala na ovaj svijet mora biti trajna promjena. Sada je vrijeme da osiguramo da obitelji budu sigurne od posljedica meningitisa B."

Vinny Smith, izvršni direktor Meningitis Research Foundation, podsjetio je da je njihova organizacija još 2015. tražila da cjepivo protiv MenB bude rutinski dostupno za sve rizične dobne skupine, no prijedlog je odbijen jer je "procijenjeno da nije isplativ" prema tadašnjim kriterijima.

‌​- Naša zabrinutost, tada i sada, jest da to nije u potpunosti odražavalo utjecaj MenB-a niti punu vrijednost koju zaštita cjepivom donosi. Nije se uzela u obzir ozbiljnost meningitisa, njegove doživotne posljedice, kao ni trauma i tuga koju proživljavaju obitelji - rekao je Smith.

Izvanredna situacija u Kentu

Epidemija u Kentu poprimila je zabrinjavajuće razmjere. Do sada je zabilježeno 15 potvrđenih i 12 sumnjivih slučajeva, što je ukupno 27 oboljelih. Od potvrđenih slučajeva, za devet je poznato da su uzrokovani sojem MenB. Juliette je jedna od dvoje studenata koji su preminuli u ovoj epidemiji.

Vlasti su pokrenule masovni program cijepljenja koji obuhvaća tisuće ljudi. Poziv na cijepljenje upućen je svima koji su posjetili noćni klub Club Chemistry u Canterburyju između petog i 15. ožujka, kao i učenicima nekoliko srednjih škola te studentima i osoblju Sveučilišta u Kentu. Potražnja je bila tolika da su stotine studenata u redovima odbijene jer medicinsko osoblje nije moglo sve cijepiti unutar radnog vremena klinike.

