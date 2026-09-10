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I TO U DVORIŠTU CRKVE!

OTAC MONSTRUM U Srbiji sinu (10) dao pištolj i natjerao ga da upuca muškarca. Teško ga ranio

Piše 24sata,
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OTAC MONSTRUM U Srbiji sinu (10) dao pištolj i natjerao ga da upuca muškarca. Teško ga ranio
Foto: Facebook
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Cijelu situaciju promatrao je lokalni svećenik, koji je u startu mislio da je riječ o vjernicima koji su došli zapaliti svijeće. Nakon što je svjedočio pucnjavi, ostao je u šoku...

"Riječ je o čovjeku koji godinama puni policijske bilježnice i dobro je poznat svim operativcima u ovom kraju. Kad smo otvorili njegov dosje, vidjeli smo čitav niz prijava - od ilegalnog oružja, nasilničkog ponašanja, sukoba u prometu... Ali da vlastito dijete od deset godina iskoristi kao stroj za pucanje i gurne mu pištolj u ruke, to je zaprepastilo i najiskusnije inspektor", kaže za srpski Telegraf izvor iz policije o Slavku O. (45), koji je svojem desetogodišnjem sinu dao pištolj i naredio mu da puca u 25-godišnjeg M.R.

Dječak ga je propucao u obje ruke, ozlijeđeni muškarac prevezen je u bolnicu.

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Slavko je sinu naredio da puca u njega zbog, kako navodi Telegraf, neriješenih financija u zajedničkom poslu.

Slavko O.
Slavko O. | Foto: Facebook

A sve se ovo dogodilo u dvorištu crkve kod Obrenovca!

Cijelu situaciju promatrao je lokalni svećenik, koji je u startu mislio da je riječ o vjernicima koji su došli zapaliti svijeće. Nakon što je svjedočio pucnjavi, ostao je u šoku.

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Slavko O. je uhićen, pronađeno je i oružje kojim je pucano, a u slučaj su uključeni i Centar za socijalni rad te druge nadležne službe.

Ranjenom mladiću nije ugrožen život.

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Komentari 2
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