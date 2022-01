Potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem u Beogradu ušla je u jedanaesti dan. Njegov otac Nenad Periš još uvijek je u Beogradu i, kako kaže, ne ide dok ne pronađe sina.

- Do sada nisam dobio nikakve nove informacije koje bi ukazivale da se bližimo nekakvom konačnom riješenju. Samo o tome i razmišljam i u najgore situacije sam se stavljao da dođem do nekakvog zaključka, ali u ovom trenutku ja stvarno ne znam i to me strašno proganja. Ne znam što bi mogao biti razlog ove situacije i agonije koja traje već deset dana. Najvažnije je gdje je, gdje bi mogao biti, a tek onda onda koji su razlozi i rekonstrukcija cijele situacije. Tome još uvijek nismo blizu. Bože daj da je živ - rekao je njegov otac Nenad Periš za 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO: Otac nestalog Mateja Periša u Beogradu

Nenad Periš je razgovarao s Matejevim prijateljima s kojim je Matej došao proslaviti Novu Godinu u Beograd prije nego što su otišli iz Beograda u rodni Split. Kaže da ne sumnja u njihove izjave te im vjeruje.

- Razgovarao sam sa svima više puta, svakodnevno kontaktiramo. Više puta sam vraćao tu kronologiju događanja, ne samo u tom klubu, nego i cijele večeri i par dana prije. Ono što sam dobio od njih su informacije koji su oni rekli i policiji. Bili su u dva navrata na policiji, tamo su imali razgovore. Sve što su mi ispričali sam više puta promislio i iskreno nemam nikakvu sumnju da njihovo saznanje je išta drugačije od onoga što su mi rekli. Apsolutno im vjerujem, oni su mu najbolji prijatelji, kao braća su. Ono što su rekli nije ukazalo da se nešto iz tih saznanja u rekonstrukciji događaja moglo dovesti do Mateja - rekao je otac nestalog mladića.

- Oni su bili u jednom dijelu prostora toga kluba i, znate, kad vi nešto slavite i na taj način se ponašate, onda niste koncentrirani na eventualno gledanje oko sebe. To vam u tom trenutku nije interes. Oni nisu primijetili da bi nešto bio razlog koji bi mogao ovu istragu usmjeriti u nekom pravcu kako bi se došlo do zaključka. Na ulazu u klub postoji zid tako da, kad ste u samom lokalu, ne vidite vrata. To je činjenica. Desno kod ulaza se nalazi garderoba, a za ući u sami lokal morate proći lijevo i onda zaobići taj zid, to je kao predprostor. Razgovarao sam s voditeljem kluba, menadžericom i, ono što su mi rekli je, za njih ništa nije bilo sporno. Oni sigurno nisu mogli vidjeti sam ulaz u lokal - objasnio je Periš.

Matej je nestao svega šest sati nakon dolaska u Beograd.

- Matej je nestao negdje oko 01.45, 02.00 sati. Šest sati, ako izračunamo, to bi tako otprilike moglo biti.

Periš je rekao da MUP Srbije vodi postupak vrlo temeljito i angažirano, a s njima kontinuirano komunicira.

- Upoznaju me sa svime što misle da je bitno. I danas ću se čuti s njima, kao i svaki dan do sada. Ono što mogu pomoć ću pomoći. Uključen je i Interpol i oni su me kontaktirali. Sam interes istražnih organa je na najvišem nivou aktivnosti. Nemamo još uvijek odgovor, ali nadam se da će do toga doći - rekao je.

Iz Beograda ne ide dok ne pronađe sina, a čvrsto vjeruje da je Matej živ.

- Dok ne budem imao čvrst materijalan dokaz ispred sebe, Matej je za mene živ. Nadam se do kraja mog života. Ostajem do kraja u Beogradu, dok god je tu moj sin - rekao je Nenad za kraj i pozvao građane da dostave MUP-u bilo kakvu informaciju o nestalom Mateju kako bi se zajedno sa svojim sinom mogao vratiti u Split.

Hrvatski policajci na putu za Beograd

Premijer Andrej Plenković rekao je da je od ministra Damira Božinovića zatražio da u Beograd uputi ekipu predstavnika hrvatske policije.

- Oni su na putu u Beograd, cijelo vrijeme radimo na dvije piste. Želimo zahvaliti policiji u Beogradu na naporima, no i dati doprinos u potrazi za Matejem Perišom. Činimo sve u interesu našeg državljana, dečka iz Splita koji je otišao u Beograd i, nažalost, nestao - rekao je.

– Ono što je ključno je da i obitelj i cijela Hrvatska dobije cjelovitu informaciju i sliku, rekao je Plenković upitan o komentaru na istup srpskog ministra policije Aleksandra Vulina.