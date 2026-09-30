Otac petero djece iz BiH ubijen na buvljaku u SAD-u: Pregazio ga kombijem nakon svađe

Državljanin BiH Mirhad Čehić (59) smrtno je stradao na buvljaku u Warrenu u američkoj saveznoj državi Michigan nakon što ga je, prema navodima tužiteljstva, kombijem pregazio muškarac s kojim se prethodno posvađao zbog visokotlačnog perača. Tragedija se dogodila u subotu na sajmu County Line Trade Center. Prema policijskim navodima, sukobu su prethodili nesporazumi oko uređaja koji su ranije tog dana kupili 41-godišnji Zarick Lamont Johnson iz Detroita i žena koja je bila s njim.

Navodno su se vratili na buvljak jer su tvrdili da visokotlačni perač ne radi. Ubrzo je izbila svađa s Mirhadom i njegovim 53-godišnjim bratom Senadom, prenosi Klix.ba.

Rasprava je eskalirala u fizički sukob. Tužiteljstvo tvrdi da je Johnson napao Senada, a zatim sjeo u kombi Chevrolet Express iz 2004. godine.

Foto: Facebook

Potom je, prema istražiteljima, krenuo prema Mirhadu i udario ga kombijem. Nakon toga je navodno krenuo unatrag, pa ponovno naprijed i prikliještio 59-godišnjaka između vozila i zida.

Okupljeni građani uspjeli su izvući Johnsona iz kombija i zadržati ga do dolaska policije.

Mirhadu je pomoć pružena na mjestu događaja, a potom je prevezen u bolnicu Henry Ford u Warrenu. Tamo je proglašen mrtvim.

Johnson i žena koja je bila s njim uhićeni su nakon incidenta, no protiv žene nije podignuta optužnica.

Bio je otac petero djece

Obitelj je potvrdila da je poginuli Mirhad Čehić podrijetlom iz Bosne i Hercegovine. U SAD je doselio prije više od 30 godina. Bio je otac petero djece.

Na istom je buvljaku godinama prodavao opremu za radove na otvorenom, među ostalim kosilice i strojeve za čišćenje snijega. Na taj je način pomagao svojoj obitelji.

Njegov 24-godišnji sin Alvin za američki WXYZ ispričao je koliko mu je otac značio.

- Išao je tamo svakog vikenda i prodavao stvari koje ljudi kupuju i iz nekog razloga se ovo dogodilo - rekao je Alvin.

- Bio je mlad čovjek, imao je još mnogo godina života pred sobom. Brinuo se da ljudi budu dobro i brinuo se o nama. Samo je želio da budemo najbolji što možemo. Bio je zaista dobar otac - dodao je.

Osumnjičeni negira krivnju

Johnson je u utorak izveden pred sud. Tereti ga se za ubojstvo prvog stupnja, napad i nanošenje tjelesnih ozljeda te kazneno djelo povezano s uporabom motornog vozila tijekom počinjenja kaznenog djela.

Na sudu je negirao krivnju. Kaucija mu nije odobrena te se nalazi u pritvoru u zatvoru okruga Macomb. Određena mu je i zabrana kontakta sa svjedocima i žrtvama.

Tužitelj okruga Macomb Peter J. Lucido opisao je slučaj kao strašnu tragediju.

- Jedan čovjek je mrtav, drugi je navodno napadnut, a treći je optužen za ubojstvo i mogao bi se suočiti s najstrožom kaznom predviđenom zakonom države Michigan. Svađa nikada ne bi trebala završiti gubitkom života - rekao je Lucido.

Sljedeće ročište zakazano je za 13. listopada.