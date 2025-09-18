Otkazali umjetnički festival u Velikoj Gorici: "Ne osjećamo se dovoljno sigurno da ga bude"

"U okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i unutar podjela koje se osjećaju u cijelom hrvatskom društvu i zajednici, iz objektivnih razloga se ni mi ne osjećamo dovoljno sigurno ni podržano da bismo mogli odgovorno i profesionalno provesti festivalske programe, niti možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike i svih uključenih", stoji u priopćenju organizatora Oglede festivala koji se i ove godine trebao održati u Velikoj Gorici od 2. do 4. listopada, ali neće. Organizatori ne navode koji su, konkretniji razlozi, u njihovom slučaju doveli do takve odluke.

Festival je od prvoga dana zamišljen kao prostor dijaloga, tolerancije i uvažavanja, otvoren prema različitim umjetničkim glasovima i iskustvima.

"Nadamo se da ćemo u budućnosti moći ponovno organizirati festival u uvjetima koji omogućuju sigurnost, kvalitetu i poticajno okruženje za umjetnike i publiku", poručili su organizatori.

Odluka o otkazivanju svih festivalskih programa, napominju, nije bila jednostavna.

"Donesena je nakon mnogo promišljanja. U proteklim mjesecima uloženi su značajni trud, vrijeme i koordinacija brojnih sastavnica uključenih u pripremu programa. Upravo zbog toga nam je žao što festival nećemo moći održati, jer smo svjesni koliko je umjetnicima, partnerima i publici, pa na koncu i nama- organizatorima, ovaj događaj važan", napominju u organizaciji.

Zahvaljuju svim umjetnicima, suradnicima i građanima koji su im do sada pružali podršku.

"Nadamo se da će u budućnosti postojati okolnosti u kojima ćemo festival moći realizirati u duhu slobode, sigurnosti i međusobnog poštovanja", poručila je u ime organizacijskog tima, Ana Katulić, umjetnička voditeljica Oglede festivala.

Festival se ove godine trebao baviti radom kao temeljnom ljudskom aktivnošću koja oblikuje ne samo društvene odnose, vrijednosti, stavove, naše slobodno vrijeme i ideje već i fizičke prostore — kvartove, ulice, gradove.

Pod naslovom “Rad gradi grad”, namjera je bila istraživati ulogu rada i radništva u stvaranju urbanih identiteta i kolektivne memorije, najavili su organizatori ranije ove godine. Epicentar je trebao biti kvart Galženica, nekadašnje radničko naselje.