OTROV UJEDINIO LIJEVE I DESNE Što se čekalo? I partneri HDZ-a žele sastanak: 'Gdje su bageri?'

Pet dana nakon što je objavljen nalaz vještačenja iz kojeg je razvidno da je Lika zagađena vječnim otrovom, politička scena se zahuktala. Nalaz i mišljenje objavio je Uskok zbog interesa javnosti vezano za istragu koja se vodi protiv varaždinskog poduzetnika Josipa Šinceka, njegove supruge Monike i ostalih zbog ilegalnog odlaganja otpada u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu. O aferi otpada u Gospiću posljednjih godinu i pol 24sata su detaljno izvještavala.

- Lika i Hrvatska moraju dobiti odgovore zašto dosad nitko nije kažnjen i zašto su institucije šutke dopuštale kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića. Nezakonito, štoviše kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića, mora se početi hitno sanirati - poručio je predsjednik države Zoran Milanović na Facebooku.

Vladu je pozvao da odmah djeluje i zaštiti zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje. Naveo je kako se Vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sad čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora.

- Prošlo je previše vremena otkad je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja, truje opasnim otpadom iz zemalja Europske unije i beskrupulozno koristi za privatne interese i zaradu, a sve se to, čini se, događalo uz pomoć sad rashodovanoga glavnog državnog inspektora - naveo je Milanović.

Nakon što je u nedjelju zastupnica Marija Selak Raspudić pozvala predsjednika države da sazove izvanrednu sjednicu Sabora i oporbu na zajednički zahtjev za povjerenje premijeru, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će stranka pokrenuti opoziv Vlade zbog slučaja Gospić.

- Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Zato pozivam sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se oko ovoga ne dijelimo. Ovdje nije riječ ni o ljevici ni o desnici. Riječ je o tome hoće li u Hrvatskoj vrijediti isto pravilo za sve: da onaj tko je politički odgovoran za rad sustava mora za taj sustav i odgovarati - poručio je Hajdaš Dončić na Facebooku.

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo!) za petak je sazvala sjednicu odbora na temu nezakonitog odlagališta opasnog otpada te utvrđene kontaminacije tla i podzemnih voda.

- Stanovnici Gospića i okolice te cijele Hrvatske moraju dobiti informacije o procjeni rizika za zdravlje, o području potencijalne izloženosti i relevantnim putevima širenja onečišćenja, planiranim aktivnostima zaštite zdravlja te o planiranom tipu i vremenu sanacije - poručila je Radojčić.

Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Pozvala je HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje spomenutih ministrica, ali i direktora Fonda za zaštitu okoliša Balena, Ličko-senjskog župana Ernesta Petryja i gradonačelnika Gospića Darka Milinovića.

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je o ovoj temi s Marinom Miletićem od početka afere progovarao, prozvao je nadležne institucije da su deset mjeseci ignorirale njihova upozorenja o Gospiću. Troskot je poručio kako je ovo za pad Vlade, optuživši je za odgovornost za ekološku katastrofu i ugrožavanje zdravlja građana. Naveo je da Most neće dopustiti da se isti scenarij ponovi u Štikadi i zadarskom zaleđu, “gdje opasni otpad prijeti vodi, zdravlju ljudi i cijelom slivu Zrmanje”. Tvrdi da taj slučaj nije odvojen od ekološkog kriminala u Gospiću, nego predstavlja dio istog obrasca postupanja - povezane tvrtke, isti ili sličan otpad i višegodišnje izostajanje reakcije nadležnih institucija.

Reakcije stižu i od HDZ-ovih koalicijskih partnera. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je da će zatražiti hitan sastanak vladajuće koalicije zbog ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Traži da Vlada slučaj proglasi ekološkom katastrofom i što prije pokrene sanaciju.

- Građani Like, a onda i Hrvatske, očekuju vidjeti bagere, kamione i hitnu sanaciju terena. To zahtijeva izvanredna situacija poput ove, a sve drugo može čekati - rekao je Penava.

Poručio je kako svi u lancu trebaju odgovarati.

- Treba utvrditi gdje su zakazali nadzori i kontrole te, na kraju, tko za to treba odgovarati - rekao je Penava.

I članica vladajuće većine, Marijana Petir, koja obnaša funkciju predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu, pozvala je nadležna tijela da utvrde tko je odgovoran za višegodišnje skladištenje otpada u Lici.

- Zabrinuta sam što se otpad toliko godina skladištio u Lici i voljela bih da nadležne institucije prije svega preispitaju sve koji su u tome sudjelovali i koji to nisu na vrijeme prijavili - rekla je Petir.

Upozorila je na to da se, s obzirom na velike količine otpada, mora pronaći odgovarajuća lokacija za njegovo zbrinjavanje kako ne bi ugrozio drugo područje.

- Očekujem žurnu reakciju koja mora biti provedena u skladu sa zakonom, ali isto tako sva nadležna tijela izvida i progona da utvrde tko je odgovoran za takav ekocid i zašto su oni koji su u njemu sudjelovali šutjeli do sada - zaključila je Petir. 