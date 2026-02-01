Obavijesti

News

Komentari 0
BOLJI UVJETI ŽIVOTA

Otvorene prijave za zajmove za udomitelje za opremu prostora

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Otvorene prijave za zajmove za udomitelje za opremu prostora
Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Ovog tjedna otvorene su prijave za zajmove namijenjene udomiteljima, za ulaganja u opremanje prostora kako bi se osigurali bolji uvjeti života u udomiteljskim obiteljima, a dosad je zaprimljeno 47 zahtjeva

Admiral

Financijski instrument "Zajmovi za socijalne usluge u zajednici", putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije,(HAMAG-BICRO), vrijedan je 11 milijuna eura. Riječ je novoj mjeri potpore udomiteljima koja se po prvi put na nacionalnoj razini financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U Hrvatskoj je krajem siječnja registrirano 2277 udomitelja, među kojima je 1297 udomitelja za djecu i 980 za odrasle osobe. U tim je obiteljima smješteno 5499 osoba, odnosno 2253 djeteta i 3241 odrasla osoba.

Zajmovi su namijenjeni ulaganjima u prostorne i tehničke uvjete udomiteljskih obitelj, a s poboljšanjem kvalitete skrbi i smještajnih kapaciteta jača se deinstitucionalizacija te udomiteljstvo razvija kao ključan oblik skrbi u zajednici, kažu u Ministarstvu.

Udomiteljima su na raspolaganju povoljni zajmovi od 5000 do 50.000 eura, s kamatnom stopom od 0,1 posto, bez naknade za obradu, s rokom otplate do 15 godina te mogućnošću otpisa do 50 posto glavnice ako se ispunjavaju propisani kriteriji i uredno izvršavaju ugovorne obveze.

MIZERAN RAST Vlada je digla osnovice za izračun socijalnih naknada: Porasle su od pet do deset eura
Vlada je digla osnovice za izračun socijalnih naknada: Porasle su od pet do deset eura

Sredstva se mogu koristiti za izgradnju, dogradnju ili renovaciju nekretnina, kupnju opreme i namještaja, prilagodbu prostora osobama s invaliditetom ili za uređenje i opremanje okućnice, poput prostora za rekreativne aktivnosti i dječja igrališta.

Mogu se iskoristiti i za poboljšanje energetske učinkovitosti, poput obnove fasade, krova, zamjene stolarije ili sustava grijanja. Time se istodobno podiže kvaliteta skrbi i smanjuju dugoročni troškovi života.

Za dodjelu zajma mogu se prijaviti udomitelji koji imaju važeći status udomitelja i koji u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje šest mjeseci u kontinuitetu skrbe o barem jednom korisniku.

MIZERAN RAST SOCIJALNIH NAKNADA Majke njegovateljice za 24sata: 'Povišica osnovice od pet eura? Bravo, Vlada! Vi nam se rugate'
Majke njegovateljice za 24sata: 'Povišica osnovice od pet eura? Bravo, Vlada! Vi nam se rugate'

Dodatni uvjeti su da podnositelj ima do 70 godina u trenutku dospijeća posljednje rate, vlasnik je ili suvlasnik nekretnine u koju se ulaže, nema blokiran žiro-račun te da uredno podmiruje sva postojeća financijska zaduženja.

Prijeve se obavljaju online a detalji su dostupni na stranicama HAMAG-BICRO.

KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ Država daje 13 eura više udomiteljima, a sve je više izdvojene djece
Država daje 13 eura više udomiteljima, a sve je više izdvojene djece

Instrument je dio Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te se provodi putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u razdoblju 2025.- 2029., a Ministarstvo rada sudjelovalo je u njegovu osmišljavanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'
INCIDENT U ZAGREBU

Nakon što se skela na Rebru srušila, gazda kaže: 'Imamo one radnike koji su nam dostupni'

Vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski rekao nam je da su već ranije vidjeli pomicanje skele...
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026