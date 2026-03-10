Obavijesti

EVO O ČEMU JE RIJEČ

Ova goriva su jako poskupjela, za njih ne vrijede Vladine mjere

Piše Antonela Šaponja,
Ova goriva su jako poskupjela, za njih ne vrijede Vladine mjere
Zagreb: Vlada RH više neće određivati cijene goriva | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Cijena premium goriva značajno je poskupjela

Premium goriva u Hrvatskoj od danas su znatno skuplja jer nisu obuhvaćena vladinom regulacijom cijena. Vlada je u ponedjeljak ograničila cijene osnovnih goriva zbog rasta cijena nafte nakon sukoba između SAD-a i Izraela s Iranom. 

Prema novim cijenama, benzin eurosuper od danas pa u idućih 14 dana košta 1,50 eura po litri, četiri centa više nego ranije. Bez vladinih mjera koštao bi 1,55 eura. Eurodizel je skuplji za sedam centi, košta 1,55 eura po litri, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 eura. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare košta 89 centi, što je devet centi više, a da cijena nije regulirana koštao bi 1,06 eura.

Nova cijena plina za boce od danas je 2,40 eura za kilogram što je dva centa više nego jučer te 20 centi više od cijene kakva bi bila bez vladinih mjera. Najviša maloprodajna cijena plina za spremnike bit će 1,70 za kilogram što je tri centa više nego jučer i 20 centi više nego bez regulacije.

No premium goriva značajno su poskupjela. Premium dizel na Ininim i Petrolovim postajama sada stoji oko 1,83 eura po litri, dok je prošlog tjedna bio oko 1,59 do 1,62 eura. Na Tifonu je porastao na 1,66 eura, a na Shellu na 1,89 eura.

Poskupio je i eurosuper 100. Ina i Petrol podigli su cijenu na 1,97 eura, Tifon na 1,93 eura, dok je Shell također na 1,97 eura. Cijene premium goriva mogu biti i više na autocestama.

