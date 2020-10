Nedavni smrtni slu\u010daj u bolnici u \u010cakovcu dogodio se zbog rijetke pogre\u0161ke medicinskog osoblja. Pacijent je umro jer mu je prema neslu\u017ebenim informacijama\u00a0u \u017eilu ubrizgan medicinski benzin umjesto fiziolo\u0161ke otopine.

Potvr\u0111ena je informacija da je preminuli pacijent, koji je bio na hemodijalizi, bio i u samoizolaciji zbog potencijalne zaraze koronavirusom, a pretpostavlja se da je zbog toga sestra\u00a0bila u punoj za\u0161titnoj opremi \u0161to je tako\u0111er mogao jedan od faktora uslijed kojih je do\u0161lo do pogre\u0161ke.

Kako nam je rekao ravnatelj \u010dakove\u010dke bolnice, doc. dr. Tomislav Novin\u0161\u010dak, pogre\u0161ka medicinske sestre dogodila se na kraju procesa dijalize pacijenta.

- Kad zavr\u0161i hemodijaliza, koja traje nekoliko sati, slijede dva postupka, odvajanje od dijalizatora i toaleta.

S pacijentom je u tim trenucima bila djelatnica, koja je i cijelo vrijeme bila s njim, pa je rade\u0107i zavr\u0161ne postupke dijalize pacijentu umjesto fiziolo\u0161ke otopine intravenozno dala medicinsko sredstvo koje se ina\u010de koristi za toaletu - ka\u017ee doc. dr. Novin\u0161\u010dak.

Za pretpostaviti je da je mo\u017eda rije\u010d o medicinskom alkoholu ili ne\u010demu na njegovoj bazi, s obzirom na to da je prouzro\u010dilo smrt. No kako i ravnatelj ka\u017ee, to \u0107e sve potvrditi toksikolo\u0161ki nalaz obdukcije, koja se obavlja u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu.

Sestra koja je nakon hemodijalize pacijentu Antunu T. (62) umjesto fiziolo\u0161ke otopine ubrizgala medicinsko sredstvo namijenjeno za toaletu trenuta\u010dno je na bolovanju i te\u0161ko se nosi sa svime \u0161to se dogodilo.

U velikom je \u0161oku, doznajemo, i vrijeme provodi u ku\u0107i u krugu obitelji. Zbog svega joj je Hrvatska komora medicinskih sestara ponudila organizaciju besplatne psiholo\u0161ke pomo\u0107i. Na taj na\u010din HKMS joj je zapravo ponudio onu ljudsku pomo\u0107, da lak\u0161e prebrodi sve s \u010dime se sad nosi.

Ovako izgled pogled medicinske sestre ispod zaštitne opreme

S obzirom na to da je pacijent koji je nažalost preminuo za vrijeme hemodijalize u Čakovcu bio u samoizolaciji, sestra je morala biti obučena od glave do pete u svemirsko hot odijelo uz zaštitne naočale...

