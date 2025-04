Ovako su izgledali posljednji sati pape Franje: 'Probudio se ujutro, a zatim mu je pozlilo...'

Papa Franjo preminuo je samo 90 minuta nakon što ga je u ponedjeljak ujutro probudila zvonjava alarma na satu, navode talijanski mediji pozivajući se na dobro obaviještene izvore.

Kako piše Corriere della Serra, papa je ustao oko 6 sati. Pozlilo mu je nakon sat vremena te je pozvana pomoć. Preminuo je, piše taj mediji, u 7.35 sati od posljedica moždanog udara. La Repubblica i La Stampa navode detaljnije kako je papa preminuo od posljedica iznenadnog krvarenja u mozgu, odnosno tipa hemoragijskog moždanog udara.

Njegovi liječnici su tek rekli kako se 'nije patio'.

Naime, prošlo je tek mjesec dana nakon što su papu pustili s bolničkog liječenja upale obostrane upale pluća. Sve je to trajalo 38 dana i ostavilo vidne posljedice na tog 88-godišnjaka. Iako su ga liječnici molili da više odmara te da ne radi, sve upućuje na to da ih nije poslušao. Naime, na svom druženju s vjernicima u nedjelju nije bio spojen na aparat s kisikom, koji mu je olakšavao disanje. Razlog za to ostaje nejasan pošto ga je nosio tijekom prijašnjih prigoda.

Podsjetimo, ubrzo nakon objave kako je preminuo, poručeno je kako će njegovo tijelo ležati tri dana u bazilici svetog Petra. Nakon toga će ga pokopati u bazilici Santa Maria Maggiore u Rimu.