Ovi ljudi su ostali bez pogona, maslinika, vinarije... Složni su: 'Obnovit ćemo! U inat požaru'

Ni petnaest dana nakon razornog požara na omiškom području nije u potpunosti popisana šteta koju je iza sebe ostavila nezapamćena vatrena stihija. Stanovnici kojima je vatra uništila obiteljske kuće i gospodarske objekte čekaju kako bi službe procijenile stvarnu štetu. Neki od njih, kojima su dijelom ili u potpunosti izgorjele kuće, već su započeli uz pomoć susjeda i prijatelja s raščišćavanjem i saniranjem posljedica vatrene stihije. Život, kažu, mora ići dalje.

U ovom požaru velikih razmjera opožareno je gotovo tisuću hektara površine u dužini od 24 kilometra, od naselja Medići, Lokve Rogoznice, Ruskamena, Čeline, Stanića, Nemire, Brzeta, Borka pa sve do grada Omiša. Prema prvim procjenama, šteta koju je prouzročio ovaj katastrofalni požar iznosi čak 110 milijuna eura.

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Riječ je o preliminarnoj procjeni koju su Grad Omiš i gradonačelnik Zvonko Močić poslali Splitsko-dalmatinskoj županiji. Službeno će proglašenje prirodne nepogode od strane županije biti 1. rujna, nakon čega će građani imati rok od osam dana za podnošenje konačnih prijava nadležnom gradskom povjerenstvu. Prema službenim podacima, potpuno ili djelomično uništeno je više od sto objekata, potpuno je izgorjelo 28 kuća, a 43 su djelomično oštećene. Izgorjelo je i uništeno više ugostiteljskih, pomoćnih i gospodarskih objekata. Vatra nije mimoišla ni 106 automobila i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu.

Ostali bez firme

Na potezu Vrisovci odmah do grada Omiša nalazila se i poslovna zona gdje je vatra bila snažnija i brža od bilo koje intervencije vatrogasaca i ljudi koji su pokušavali zaustaviti plamene jezike visoke i do 15 metara. Na zgarištu nekad uzornoga gospodarskog objekta firme za popravke brodica, jahti i ostalih plovila "Velum Nautica", vlasnici Renato Franić i Ivan Sovulj staloženo i mirno govore kako će na istim prostorima vrlo brzo izgraditi ponovno svoju firmu, a sad uništene prostore urediti i pokrenuti svoj posao.

Ono što posebno treba izdvojiti je odluka kako unatoč izgorenim proizvodnim halama nisu otpustili deset svojih stalno zaposlenih radnika.

Renato i Ivan imali su firmu za obnovu plovila. Sve im je izgorjelo |

- Radnici su oni koji čine firmu. Bez njih ne bismo mogli dalje. Sve će se izgraditi, ali radnike ne otpuštamo. Oni su garancija našeg uspjeha, dosadašnjeg i budućeg rada - govori Renato, koji je 15 godina bio pomorac i napominje kako "mirna glava odluke donosi".

- Odluke se donose brzo. Imao sam priliku da sam sam doveo brod od 27 metara iz Južne Afrike preko Mauricijusa i Sueza do Genove. I sad smo donijeli jedinu odluku koju smo trebali. Radnike zadržati i idemo dalje sve iz početka - govori Renato, kojega Ivan u potpunosti podržava.

Šteta u njihovu objektu procijenjena je na gotovo 900.000 eura. Oni, baš kao i ostali kojima je vatra uništila imovinu, čekaju proglašenje elementarne nepogode kako bi i službeno predali potrebnu dokumentaciju i počeli s obnovom. Unatoč svoj strahoti koju je požar ostavio iza sebe, u razgovoru s ovim ljudima prvenstveno se osjeti čvrsta odluka i poruka kako će sve ponovno izgraditi.

Ovaj turistički razvijeni kraj uz Jadransku magistralu poznat je i po poljoprivrednim površinama, prvenstveno vinove loze i masline. Ministarstvo poljoprivrede procijenilo je štetu na 4,5 milijuna eura. Uništeno je oko 30.000 trsova vinove loze, 15.000 maslina i oko 400 voćaka. Ministar David Vlajčić obišao je opožarene površine i obećao poljoprivrednicima pomoć kako bi mogli obnoviti svoje zasade.

Nema više maslina

- U ovom požaru izgorjeli su mi 420 stabala maslina, tisuće trsova loze, 60-ak voćaka, kuća u selu i sav alat koji mi je bio potreban za poljoprivredu. Te masline bile su moja ljubav, sve maslinike ja i moja obitelj smo podigli prvenstveno iz ljubavi. Nije to bila naša primarna djelatnost. Sve je izgorjelo na oko dva kilometra površine. Ovo ni u snu nismo očekivali, a kamoli da će sve izgorjeti - govori nam Neven Kovačić dok obilazimo zgarište.

Ovdje su do prije 15 dana bila stabla maslina, pune roda, ali podignut će on ponovno svoj maslinik, posadit će lozu i ponovno će na stolu za dobrodošlicu iz njegove kuće turisti nositi vrhunsko vino i ultra djevičansko ulje. Istina Bog, zaiskrila je suza u Nevenovim očima jer teško je gledati opožarene površine, ali onda već u sljedećem trenutku 70-godišnji Neven kuje planove.

Neven nam je pokazao snimke maslinika iz zraka. Danas je ostalo samo zgarište |

- Moja su ulja dobivala zlatne plakete, ne u Hrvatskoj, već na svjetskim natjecanjima uljara, zovu me moji prijatelji maslinari iz cijele Hrvatske i nude pomoć. I hvala im, ali ja znam, siguran sam da ću sa svojom obitelji, ovdje na ovom istom zemljištu, ponovno posaditi masline. Do svoje 90. očekujem ponovno uzoran maslinik i vinograd. Za koju godinu ćemo iz ovih maslinika ubirati masline i proizvoditi kao i do sada ultra kvalitetno maslinovo ulje - unatoč svemu pozitivan i prepun planova nastavlja Neven.

Teško je Nevenu jer maslina je, ne kako pjesma govori "neobrana, jer nema koga da je bere", već zato što je u ovom požaru izgorio trud njegove obitelji od 30 godina.

- U ovom požaru vatra je 'iščupala' moje srce, jer ovo je bio dio mojega života, ovaj maslinik je bio moja ljubav. Tu sam sa svojim prijateljima znao zapjevati uz dobru kapljicu, ponekad tek slanu srdelu, kap ultra djevičanskog ulja i komad kruha. Vratit ćemo sve kako je i bilo - pogleda uprtog prema izgorjelim stablima govori Neven, koji je prošle godine iz svoga maslinika dobio 800 litara ultra djevičanskog maslinova ulja.

Nema odustajanja

Njegov susjed, poznati vinogradar i vinar, vlasnik vinarije Mimica, Nikša Mimica, dijeli istu sudbinu. Njemu je na dva hektara u požaru izgorjelo 17.000 trsova vinove loze. Najzastupljenija sorta grožđa i "forte" vinarije bila je sorta Tribidar. Crna sorta, autohtona, koja se za koji dan trebala brati, a podrumi puniti vrhunskom kapljicom.

- Grožđe je bilo visoke kvalitete. Trebali smo trgati odmah poslije Velike Gospe, ali sve je izgorjelo. Velik urod koji je trebao dati oko 10.000 butelja vrhunskog vina. Naša su vina takve kvalitete da se isključivo poslužuju u elitnim restoranima i hotelskim kućama - govori Nikša koji ističe, baš kao i njegov susjed Neven, kako je nakon prvog šoka uslijedio razgovor u obitelji i dogovor.

Nikša Mimica ostao je bez 17.000 trsova. Opet će ih zasaditi 4) U požaru je izgorjelo i 106 auta |

- Rekao sam sinu Marku da odluči što dalje, a on mi je bez razmišljanja rekao: 'Ćaća, ovo su radili moj pradjed, dida, ti i ja. Nastavljamo tamo gdje smo stali, posadit ćemo novi vinograd'. Bilo je to ono što sam i očekivao od sina - ponosno će Nikša koji pun optimizma kreće u novo sutra.

Zaplovit će brodovi i jahte koje će Renato i Ivan sa svojim radnicima obnoviti. Poteći će kapljice vrhunskog vina i ultra djevičanskog ulja s Vrisovca u omiškom kraju kojemu ni vatra ni plamen nisu i neće uspjeti spaliti ljubav za ovaj kraj i njegov boljitak.

- Oko Božića svratite da vidite gdje smo - govore znakovito Renato i Ivan s početka teksta,

Uz obećanje kako ćemo sigurno doći, ostavljamo ranjenu omišku rivijeru.