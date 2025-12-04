Obavijesti

SIGURNO MJESTO NA ZEMLJI

Ovih 12 zemalja su najsigurnije ako dođe do nuklearnog rata

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Ovih 12 zemalja su najsigurnije ako dođe do nuklearnog rata
Foto: ilustracija/Canva

Uz žarišta u Venezueli, Iranu, Izraelu i Gazi, postavlja se pitanje koje nitko ne želi, ali ga se mnogi pitaju: postoji li uopće sigurno mjesto na Zemlji?

Globalne napetosti na najvišoj su razini u posljednjih nekoliko desetljeća. Nakon što je Vladimir Putin izjavio da je Rusija "spremna odmah" za rat s Europom, a Elon Musk upozorio da je veliki sukob "neizbježan u idućih 5 do 10 godina", strah od trećeg svjetskog rata postao je opipljiv. Uz žarišta u Venezueli, Iranu, Izraelu i Gazi, postavlja se pitanje koje nitko ne želi, ali ga se mnogi pitaju: postoji li uopće sigurno mjesto na Zemlji?

Analitičari i stručnjaci za rizik godinama modeliraju scenarije globalnog sukoba, a njihovi zaključci, iako mračni, ukazuju na to da bi neke države, zbog geografske izolacije, političke neutralnosti i poljoprivredne samodostatnosti, imale znatno veće šanse za preživljavanje.

Scenarij uništenja: 72 minute do nuklearne zime

Istraživačka novinarka i finalistkinja Pulitzerove nagrade, Annie Jacobsen, u svojoj knjizi "Nuklearni rat: Scenarij" detaljno opisuje kako bi eskalacija mogla izgledati. Njezin scenarij, temeljen na deklasificiranim dokumentima i razgovorima sa stručnjacima, sugerira da bi potpuna razmjena nuklearnog oružja mogla trajati samo 72 minute.

SCENARIJ NUKLEARNOG RATA Od prvog lansiranja projektila do kraja svijeta u 72 minute...
Od prvog lansiranja projektila do kraja svijeta u 72 minute...

Posljedice bi bile kataklizmične. Ne bi samo stotine milijuna ljudi umrle od eksplozija i radijacije. Goleme vatrene oluje iznad pogođenih gradova u stratosferu bi izbacile toliku količinu čađe da bi blokirale sunčevu svjetlost godinama. Nastupila bi "nuklearna zima", koja bi uzrokovala propast poljoprivrede na većem dijelu planeta. Znanstvene studije, poput one objavljene u časopisu Nature Food, procjenjuju da bi od gladi umrlo i do pet milijardi ljudi. U takvom svijetu, preživjeli bi zavidjeli mrtvima.

Karta za preživljavanje: Ovo je 12 najsigurnijih utočišta

Iako nijedna zemlja ne bi bila potpuno imuna na posljedice, neke nude znatno bolje izglede. Ključni faktori su udaljenost od vjerojatnih ciljeva na sjevernoj hemisferi, sposobnost proizvodnje vlastite hrane i politička neutralnost.

Australija i Novi Zeland gotovo se uvijek nalaze na vrhu popisa najsigurnijih zemalja. Obje su države tisućama kilometara udaljene od glavnih sila, poljoprivredni su divovi koji proizvode više hrane nego što im je potrebno i imaju relativno nisku gustoću naseljenosti. Novi Zeland, koji redovito zauzima vrh ljestvice Global Peace Indexa, dodatno je zaštićen svojim planinskim terenom.

KRVAVI POKER Blefira li Putin nuklearnim oružjem? Pa već smo vidjeli da je spreman sve prokockati...
Blefira li Putin nuklearnim oružjem? Pa već smo vidjeli da je spreman sve prokockati...

Argentina i Čile ističu se kao sigurna utočišta. Zaštićene Andama i oceanom, daleko su od putanja interkontinentalnih projektila. Argentina posjeduje ogromne poljoprivredne površine i otporne usjeve poput pšenice, što je čini ključnom za preživljavanje gladi nakon nuklearne zime. Čile ima raznolike prirodne resurse i najnapredniju infrastrukturu u Južnoj Americi. Zbog poljoprivredne otpornosti često se spominju i Paragvaj te Urugvaj.

Švicarska je sinonim za neutralnost. Zaštićena je planinama, nema izlaz na more i posjeduje golemu mrežu nuklearnih skloništa za svoje stanovništvo. Odbila je slati oružje Ukrajini, zbog čega je malo vjerojatno da bi je Rusija smatrala neprijateljem. Island je još jedan siguran izbor. Geografski je izoliran, nema vojsku i oslanja se na geotermalnu energiju. Butan, zabačen visoko u Himalaji, od 1971. godine proglasio je potpunu neutralnost i politički je odvojen od velikih vojnih saveza.

UKOPANI, NE POKOPANI Mreža od 120.000 bunkera čuva Švedsku i Finsku: Godinama se pripremamo za napade iz Rusije
Mreža od 120.000 bunkera čuva Švedsku i Finsku: Godinama se pripremamo za napade iz Rusije

Grenland, najveći otok na svijetu, geografski je udaljen, politički neutralan i s malom populacijom, što ga čini nezanimljivom metom. Fidži, otočna država u Pacifiku, udaljena je više od 4000 kilometara od najbližeg kontinenta, ima malu vojsku i bogate prirodne resurse. Indonezija se također smatra relativno sigurnom zbog svoje dugogodišnje "slobodne i aktivne" vanjske politike i udaljenosti od glavnih zona sukoba.

Iako je ideja o trećem svjetskom ratu zastrašujuća, stručnjaci se slažu da je najbolja strategija prevencija. No, u svijetu rastućih napetosti, znanje o tome gdje bi se moglo potražiti utočište pruža barem tračak nade u najcrnjem scenariju.

